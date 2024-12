Ha participado en populares realities de competencia, sintonizadas telenovelas, y en programas de cocina, pero Yaco Eskenazi confiesa a Correo que ser parte de “Hombres a la plancha”, espectáculo musical en el que canta, baila y juega con el público, es todo un reto que le costó afrontar. “Siempre evito esa sensación de rechazar los retos sin antes enfrentarlos, entonces, cuando me propusieron lo de Hombres a la Plancha lo primero que pensé fue en el canto, que es una faceta que nunca había desarrollado. Soy sincero, tenía miedo y sabía que me iba a costar, pero el equipo de producción y mis compañeros me apoyaron para poder asumir este papel; la verdad que tenía bastante miedo”.

¿También tuviste ese mismo miedo cuando asumiste la conducción?

Sí y no, la conducción se me hacía más fácil porque ya la había hecho antes, entonces le tenía menos miedo, pero cantar no. Más allá de la broma, más allá de la chacota, no lo había experimentado, pero llegó la hora, llegó el momento y aquí estamos.

Los tiempos de Dios son perfectos dicen...

Yo siempre digo que las cosas llegan en el momento exacto, esta propuesta me llegó definitivamente en el momento en que pude hacerlo, entonces ya pues, adelante.

¿En qué etapa de tu carrera consideras que estás?

No tengo ni idea, la vida es impredecible y soy una persona que vive absolutamente con lo que va pasando, con lo que va llegando, así voy asumiendo todo. Las cosas que he tenido que elegir este año, gracias a Dios, me han salido bien y eso me sirve a mí para sentir que sigo caminando y creciendo.

Hay que vivir el momento.... La verdad, ahorita estoy disfrutando de Hombres a la Plancha, quiero aprender, quiero dominar lo que estoy haciendo ahora. Por ahora, lo estoy dando todo, y en el camino vendrá lo que venga, me encantaría volver a actuar, me encantaría también algo en el mundo digital, pero ahorita estoy con la cabeza al ciento por ciento con el espectáculo.

Tu imagen está totalmente alejada del divismo y del ego desbordado, ¿cómo lo has logrado?

Justo me preguntaba un amigo hace un par de días, cómo se maneja eso de no perder el rumbo, cómo hago para no creérmela. Yo creo que siempre me muestro como soy, no he tratado nunca de tener poses. Me siento bien agradecido con el cariño de la gente, y ahora lo siento mucho más, ahora que estoy plenamente en contacto con el público en el teatro, siento mucho su cariño y cómo no retribuírselo, siendo como siempre he dicho que soy, sin caretas. Haga lo que haga, en la televisión, en el teatro, yo no tengo que cambiar absolutamente en nada.

Pero hay quienes trabajan en la televisión y se sienten por encima de cualquier ser humano.

No pasa eso conmigo, yo sigo pendiente de mis hijos, de mi esposa, de mi mamá, de mi hermana, de mi familia,, todo eso me tiene loco, no sé cómo se comporten los demás. A mí me gusta siempre estar en contacto con la gente que me ha dado todo lo que tengo en mi carrera.

¿Hay proyectos para 2025 se puede adelantar algo?

Tengo una propuesta chévere para trabajar en un programa con alguien a quien admiro mucho, ojalá se dé, así es que vamos a esperar. Pero hoy tengo “Hombres a la plancha”, con Marco Zunino, Stefano Meier, Juan Carlos Rey de Castro, Gino Assereto y Thony Valencia, estoy defendiéndome, estoy aprendiendo, me va muy bien y doy gracias por eso.