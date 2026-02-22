Yaco Eskenazi se refirió a la discusión que protagonizó con Ethel Pozo en su podcast ‘Yaco y el Loco’, espacio que conduce junto al ‘Loco’ Wagner, y confesó que le afectó el distanciamiento entre ambos. “Me dio pena romper la amistad con Ethel”, indicó.

“Estoy contento porque hace dos años no hacía televisión. Pero hoy en día, una de las cosas por las que, digamos, acepté y conversé era porque iba a hacer que una amistad que se había roto tontamente se junte. Ethel ha sido mi amiga 5, 6 años, y por una desafortunada confusión tuvimos una discusión ”, aseguró Yaco.

“Cuando tú trabajas cinco o seis años con una persona... Hemos compartido, conozco a sus hijas, conozco a su esposo, que es amigo mío mucho antes que ella. Entonces, sí me daba mucha pena y durante dos años yo tuve que mantener silencio porque no me iba a meter con nadie, no me iba a pelear con nadie ”, manifestó.

“Desde mi lugar me tocó eso y sí me daba pena y me pasaron cosas que en el camino, por ejemplo, alguna vez en la salida del cole de mi hijo me crucé con su hija. Sí me saludó y eso me rompió el corazón porque la conocía desde chiquita”, agregó.

En otro momento, reveló que permanecieron sin hablarse durante dos años; sin embargo, cuando les propusieron conducir ‘La Granja VIP’, decidieron reunirse, conversar y dejar atrás sus diferencias.

“ Dos años sin decirnos una palabra. Cuando me junto para que me ofrezcan este proyecto y me dicen que es con ella y que ella también estaba de acuerdo con que sea yo, obviamente me siento a conversar con ella. Hablamos como dos adultos y se solucionó ”, sostuvo.

Finalmente, comentó que su esposa Natalie Vértiz se enteró que conduciría un programa con la hija de Gisela Valcárcel: “Me dijo: ‘Qué paja, habla con ella’”.

“Algo que he aprendido es que cuando la vida, a veces, nos golpea con temas de salud, con cosas de nuestra familia, te das cuenta de que no hay nada más importante que estar en paz, y que no es necesario pelear con nadie”, concluyó.