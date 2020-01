Yaco Eskenazi es uno de los personajes del espectáculo más querido por los peruanos y, en esta oportunidad, realizó una impactante sesión de fotos, donde lució su espectacular anatomía, con motivo de sus 40 años.

Cabe mencionar que el guerrero histórico se pronunció sobre los rumores de separación de Natalie Vértiz.

“Cada uno está usando su red social para mostrar un poco de cada uno, no necesariamente juntos, pero Natalie y yo estamos bien, no hay ninguna cosa rara”, dijo Yaco a América Espectáculos.

Yaco Eskenazi sobre con Natalie Vértiz: “Ella y yo estamos bien, no hay ninguna cosa rara"

Luego continuó con: “Ya no tenemos tiempo de compartir tanto con los fans. Si hacemos cosas juntos, pero no las compartimos, pero no, estamos bien. Mi hijo está creciendo, todo está bonito, hay chamba para los dos, así que todo está bien”.

NATALIE Y SU MENSAJE DE AMOR

Hace algunos meses, Natalie visitó la redacción de diario Correo, donde contó que está pasando los mejores momentos de su vida al lado del también modelo.