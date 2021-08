No aprendió la lección. Yahaira Plasencia vuelve a hacer noticia tras ser captada por las cámaras de Amor y Fuego de Willax en una discoteca junto a familiares.

Este hecho sucede meses después de haber protagonizado las noticias del espectáculo tras esconderse en la maletera de un auto para no ser intervenida por la Policía.

En esta ocasión la “Reina del totó” no se cansó de festejar en este espacio de entretenimiento y siguió la fiesta en una casa de La Molina. Según se observa, los tragos iban y venían.

No obstante, efectivos de la Policía no tardaron en llegar a la puerta del inmueble para intervenir a quienes se encontraban presentes. Mayores detalles no se conocen, debido a que se trata de un avance.

“Yahaira y el clan Plasencia empezaron la juerga en disco y terminaron en una misteriosa casa de La Molina. Tragos iban y venían hasta que llegó la Policía”, menciona la voz que presenta el reportaje.

Yahaira Plasencia estaba acompañada por sus hermanos Yorch y Silvana. Justamente el primero de ellos fue observado conversando con un efectivo policial. Esta tarde, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre revelará mayor información.