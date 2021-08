La conductora de televisión Magaly Medina tuvo duras palabras, en su programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’, para criticar el cuerpo de Michelle Soifer y su aspecto físico en la pantalla chica.

“La pobre está tan flaca. Miren, si la televisión nos engorda a todos unos cinco kilos, cuando uno ve a la persona fuera de la pantalla dice ‘ay, qué flaca que eras’. Es que la televisión nos engorda, imagínense a ella, que así se le ve flaca en televisión, con esas piernitas que parecen calaquitas, miren los bracitos y ni siquiera parece que no está poniéndole una papita más al caldo, sino que ni siquiera está haciendo ejercicio porque las carnes se le van a empezar a caer y es joven”, inició.

Según la popular ‘Urraca’, la principal causa de la pérdida de peso de la nueva conductora en Latina es la operación a la que se sometió y cuestionó el presunto poco cuidado que tuvo para mejorar su salud.

“Claro, está demasiada flaca. Ha perdido demasiado peso con esas dichosas operaciones que se hacen y luego no tienen un cuidado y pierden. Está hueso y pellejo, eso lo que es. Hay personas delgadas, esbeltas y saludables en televisión, que se le ve muy bien”, expresó.

Magaly Medina también comparó a Michelle Soifer con Jazmín Pinedo, a quien elogió por su esbelto cuerpo y continuó cuestionando duramente a la también cantante.

“Una de las personas por ejemplo, que es muy delgadita es Jazmín Pinedo, es muy delgadita, pero formadita, se le ve saludable. Usted la ve a ella fuera de la televisión y de verdad es muy delgadita. Si ella es delgadita, sumamente menudita y finita, pero comparen con la Michelle Soifer de hoy, Pinedo le lleva dos cuerpos. Creo que hay gente de debe de preocuparse, porque de verdad, encima con la ropa que se pone, que no le favorece absolutamente nada, esa ropa tan pegada pone en evidencia que ha perdido mucha masa muscular para su juventud”, manifestó.

“Que una persona de mi edad pierda masa muscular, perfecto, no tenemos todas las hormonas del mundo, pero ella tan joven, perdiendo tanta masa muscular, de verdad a este paso, un poco más y va a desaparecer y hemos visto casos donde hay personas que no quieren reconocer que tienen algún trastorno alimentario, pero que no se las ve saludables. No que te veas flaca ni gorda, sino saludable”, finalizó.

