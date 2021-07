Yahaira Plasencia y Magaly Medina han protagonizado varios titulares, luego que la salsera hablara de las críticas que recibe por parte de la conductora de televisión.

Cabe señalar que la intérprete de “Ulala” afirmó que Medina minimiza su trabajo y es machista por su mensaje respecto a que “una mujer peruana no podía salir adelante si no tenía a un hombre que le pagaba todo”.

Es así que Medina salió a defenderse y tuvo duras palabras hacia la salsera. “Yo no me pasé saltando de cama en cama para llegar a donde estoy, no le debo nada a nadie. Yo estoy aquí con lo que tengo que ofrecer”, sentenció la presentadora el pasado jueves.

Ante las fuertes frases, Plasencia no tardó en usar sus redes sociales. “¿De cama en cama? Dices que no denigra a las mujeres y tus críticas como periodista dicen todo lo contrario. Cuéntanos de tu pasado y luego hablamos del mío”, señaló.

Respuesta de Yahaira Plasencia. (Instagram @yahairaplasencia).

“Trabajo desde tengo uso de razón y tus críticas no opacarán mis ganas de ganarme un espacio en la música y representar a mi país”, enfatizó la cantante.

En la última edición de “Magaly TV: La Firme”, Medina le recomendó a Plasencia abrir su OnlyFans, al igual que algunas artistas peruanas.

