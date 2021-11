La cantante Yahaira Plasencia rompió su silencio y aclaró la polémica en torno a la deuda que mantiene con Olenka Mejía, tras perder el juicio que le entabló su excuñada por el delito de difamación agravada.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la intérprete de salsa confirmó que terminó de pagar la deuda que tenía con Olenka. Además, señaló que no quiere pronunciarse nuevamente sobre el tema.

“Ese tema está cerrado. No voy a hablar nada de ese tema, quiero llevar la fiesta en paz, le deseo todo lo mejor y nada. paz, paz”, contó Yahaira a las cámaras del espacio conducido por Rebeca Escribens.

Yahaira Plasencia pagó deuda a excuñada

Asimismo, la intérprete de “Y le dije no” se refirió a las críticas en torno a su forma de cantar e hizo alusión a “una persona” que constantemente habla de ella en su programa.

“En realidad no es la gente, es una sola persona que todo el tiempo está ahí, ya no es novedad que ella hable así todo el tiempo. Yo escucho a quien realmente sabe de música, de la industria, no a cualquier persona”, aseguró.

“En mis shows canto y bailo, no es novedad, es parte de. No saben que están súper equivocados porque definitivamente yo soy otra Yahaira”, añadió la cantante de salsa.

