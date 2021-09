El empresario árabe Yaqoob Mubarak sorprendió a sus seguidores de redes sociales al publicar diversas fotos en Instagram que confirmaría su estadía en Lima.

Recordemos que el extranjero informó, mediante sus redes sociales hace un año, que no podrá ingresar al Perú por cinco años por una sanción de Migraciones.

“Lamento mucho comunicarles que, después de todo lo que he hecho por mi segunda Patria, Perú, ahora no tengo permitido entrar debido a motivos que daré a conocer cuando todo esto se esclarezca. Tengo confianza en Dios y en mis verdaderas familias peruanas para que yo pueda regresar a mi amado país muy pronto. Estoy haciendo todo lo posible por revertir esto, pero si no puedo regresar, no podré cumplir con lo que me he comprometido”, escribió el millonario.

PASEANDO EN LIMA

Mediante su cuenta de Instagram, el empresario publicó diversas fotos donde se encuentra paseando por Lima.

