La muerte del cantante colombiano, Yeison Jiménez, tras un accidente aéreo ocurrido la tarde del sábado 10 de enero en una zona rural de Boyacá, provocó una profunda conmoción en el país. La aeronave en la que viajaba sufrió un siniestro en la vereda Romita, en la vía que conecta Paipa con Duitama, cuando se dirigía a Medellín.

El intérprete viajaba a la capital antioqueña para cumplir con un concierto en Marinilla, como parte de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, una celebración tradicional prevista para la misma noche del accidente.

Luego de conocerse la triste noticia, resurgieron diversas entrevistas en las que Jiménez había hablado abiertamente de experiencias personales marcadas por sueños premonitorios sobre accidentes aéreos, relatos que hoy adquieren un significado particular.

En declaraciones al programa “Se dice de mí”, el colombiano contó que tuvo tres sueños recurrentes en los que se veía involucrado en un accidente aéreo, experiencias que —según relató— le provocaron temor y confusión en su momento.

“ Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces, nunca he dicho esto, nadie lo sabe ”, manifestó.

Asimismo, Jiménez precisó que en dos de esas ocasiones conseguía alertar al piloto y evitar que la situación derivara en una tragedia.

No obstante, señaló que uno de esos sueños tuvo un final mucho más perturbador, ya que estaba a pocos días de convertirse en padre. En ese momento, aseguró que veía su vida pasar mientras la aeronave caía, una vivencia que lo dejó profundamente impactado.

Tiempo después, Jiménez tuvo nuevamente un sueño sobre un accidente aéreo, aún más vívido, y más adelante contó un hecho real que, según él, estuvo relacionado con esa experiencia.

“ Me despierto a las 3:00 de la mañana, era un sueño. Llegamos al aeropuerto, me subí al avión, ignoré las tres señales. Despega el avión, dura tres minutos, se nos va un motor, y lastimosamente empiezo a ver toda la vida ”, sostuvo.

El artista admitió que estos episodios le generaron ansiedad y depresión, lo que lo llevó a buscar apoyo profesional.