La actriz de televisión Yiddá Eslava se pronunció cuando le preguntaron sobre los recientes casos de infidelidad de la farándula: como los casos de Pedro Gallese y Pedro Loli.

Según la pareja de Julián Zucchi, ella no perdonaría una infidelidad como las mostradas en televisión, pues señala que los involucrados acordaron encuentros íntimos y llevaban relaciones paralelas.

"Yo creo que hay infidelidades e infidelidades...supongamos, tu novio fue a pasar una noche con sus amigos, se emborrachó y viene una tipa borracha, se le acerca (a dar un beso) y le toman foto (...) No digo que se puede perdonar al toque, pero es una situación que se puede conversar. Pero una situación que tú has descubierto que tu pareja tiene una relación paralela, que van a hoteles a consumar sus cochinadas, ahí yo no lo perdonaría porque tiene muchos momentos para arrepentirse", explicó Yiddá Eslava.

Además aseguró que este tipo de infidelidades son las peores."No voy a especificar nombres. Yo no le creo. Si no lo hubiesen descubierto, seguirían haciendo sus cochinadas. Yo no aceptó...El infiel tiene una patología. Ese tipo de infiel. El infiel que se victimiza es el peor de todos. Porque el que lo niega por lo menos siente que la fregó", señaló.