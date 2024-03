Más enamorada que nunca. Yiddá Eslava viene atravesando uno de los momentos más felices en su relación sentimental, pues afirma que está recibiendo el apoyo de su actual pareja, Ángel, ante el escándalo mediático que ha protagonizado con Julián Zucchi.

“En ningún momento hubo un reclamo o situación incómoda, todo el tiempo era “estoy a tu lado”, como yo digo, es mi habitación del pánico, es hermoso, una relación así (…) lo que me gusta es que estamos en una relación sana y se lo deseo a todas las que me están mirando”, expresó Yiddá.

Cabe mencionar que Yiddá Eslava enfatizó que entre ella y Julián Zucchi solo existe un respeto y que van a seguir viéndose por el bienestar de sus hijos.

“Es el papá de mis hijos y siempre nos vamos a ver, vamos a luchar por el bienestar de los dos preciosos que la vida nos regala (Le han dicho patán) Amigo de eso, no voy a opinar, yo opino de mis logros de mis metas”, expresó.





Yiddá Eslava revela que tiene pruebas de la infidelidad de Julián Zucchi: “creó falso Instagram para engañarme”

En la última edición de Amor y Fuego, Yiddá Eslava le reveló a Rodrigo González y Gigi Mitre que tiene pruebas de la infidelidad de Julián Zucchi, el cual sucedió el pasado 8 de agosto de 2023.

“En 11 años jamás le revisé su celular, yo tenía su clave porque había cosas de la chamba que él se olvidaba de poner en sus historias y yo ya había visto comentarios de una chica, pero ni lo revisaba. Un 8 de agosto me apagó la cámara de la casa de Argentina, dije qué raro y me respondió que la había desenchufado”, comenzó a contar Yiddá Eslava.

Luego continuó con: “ese día no me respondió el teléfono, extendió su viaje sin consultarme y me habla recién a las 2 de la madrugada en Perú y manda una foto de su amigo para que vea que estaba con él y eso me pareció rarísimo”.

Yiddá contó que, en un momento, Julián recibió un mensaje en modo efímero y al leerlo se enteró de que él creó una cuenta falsa en Instagram.

“Se creó un Instagram falso para hablar con esta chica. Por ello, después de once años chapo su celular y me bastaron tres horas (para descubrir la infidelidad). La tipa era una chica con la que se había visto de joven y pasó de todo, él mismo me lo confesó y lo tengo grabado”, detalló.

Luego de tener todas estas pruebas, Yiddá encaró a Julián y él ya no pudo negarlo. “Cuando tuve todas las pruebas en mi mano, lo encaré, lo aceptó, me pidió perdón y ahí es donde lloré 18 horas”.

Te puede interesar