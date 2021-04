En su cuenta oficial de Facebook, Yiddá Eslava se mostró dentro de la maletera de un auto al estilo Yahaira Plasencia, quien se escondió dentro de una cajuela para evitar ser intervenida por la Policía tras asistir a una fiesta COVID.

La pareja de Julián Zucchi escribió en su cuenta el mensaje “¿Me estás tomando una foto? No me tomes así” acompañado de fotografías para una marca de autos.

Yiddá Eslava parodia a Yahaira Plasencia y la critica: “Me parece una burla a la situación que estamos pasando” (VIDEO)

Al ver esto una de sus seguidoras comentó “¿Y después dicen no al maltrato de las mujeres?”, a lo que Yiddá Eslava respondió en un extenso comentario.

“Aguanta, osea no cumplen la ley, y premeditado. Además no quieren asumir responsabilidades, huyendo para no la detengan, intentando burlarse de las autoridades… la que no entiende lamentablemente las cosas eres tú”, dijo Yiddá.

“Yo le di una vuelta a algo que a mí me parece una burla a la situación que estamos pasando. No puedes confundir eso con el maltrato a la mujer, NO TIENE NADA QUE VER. Y de verdad, analiza bien”, finalizó Yiddá Eslava.

