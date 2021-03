El año pasado estrenaron su primera película, “Sí, mi amor”, y el éxito acompañó al matrimonio conformado por el argentino Julián Zucchi y la peruana Yiddá Eslava. Algunos meses después, la comedia romántica llegó al catálogo de Netflix y encabezó el ránking de lo más visto en nuestro país. Ahora están filmando la segunda parte y, desde ya, no descartan una tercera y cuarta entrega si el público lo pide. “Iremos hasta donde se puede explotar: trilogía, serie o hasta donde dé”, advierte la actriz.

¿Imagino que la idea es que esta secuela también forme parte -en algún momento- del catálogo del gigante del streaming?

Yo creo que sí porque nos estamos esforzando y creo que esta segunda parte está mucho mejor que la primera. Nosotros escuchamos mucho a la gente que nos recomienda y nos aconseja, escuchamos las críticas constructivas, no a los “haters” (odiadores), pero sí a las personas que nos acompañan y que nos proponen consejos o comentarios. Intentamos acercarnos, no a la perfección, pero sí al profesionalismo.

Ahora que mencionaste a los “haters”, ¿asumo que también están preparados para los comentarios negativos o desfavorables?

Tengo bastantes años en las redes sociales como para saber hacer una diferencia clarísima entre gente coherente que realmente, sin conocerte, te estima y te quiere dar alguna recomendación. Nosotros no tenemos fans, tenemos seguidores que es distinto, porque los seguidores son personas que están contigo por tu contenido más no son fanáticos.

Se dice que el segundo hijo de ustedes fue concebido producto de la emoción del estreno...

¡Sí, claro! Fue gracioso porque en verdad Maro anunció su llegada a la semana de haber estrenado la película. Fue como un favor del universo que dice: ‘es momento de que las alegrías se vean reflejadas en un hijo’. Nuestros pequeños son lo más maravilloso que nos ha pasado. Yo veo a mis hijos y a veces se me cae la baba mirando a mi gordo hermoso, se me cae la baba porque son buenos y lindos de corazón. Tomás tiene una personalidad maravillosa, Maro también; estoy muy enamorada de ellos.

¿Imagino que la emoción del estreno de la secuela de “Sí, mi amor” no incluirá encargar otro bebé?

¡No! De ninguna manera. Por lo menos no está en nuestros planes, y creo que no hay forma. De por sí, todos estamos colapsando porque nos sentimos culpables de trabajar. Los padres somos culposos, con las justas podemos con esta culpa, imagínate con la de tres, ni siquiera recupero mi línea. Yo no me voy a ligar las trompas, el que se va hacer la vasectomía es mi marido, y eso es algo muy extraño porque son pocos los hombres que te dicen: ‘no te operes tú, que el tema de la recuperación es más sencillo para mí’.

Ustedes hipotecaron su casa para hacer la primera película, ¿finalmente se consiguió el retorno de esa arriesgada inversión?

Apenas nos dieron algo de los auspicios, recuperamos nuestra casa, porque es el bien que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos y es algo que nos deja a nosotros un poco tranquilos. Nosotros somos independientes, no es que recibo mis gratificaciones ni mucho menos, yo me tengo que día a día gestionar mi trabajo, es así. Para esta segunda parte, hemos buscado auspicios y, en general, es reinvertir, como con una empresa o una bodega cualquiera que vende todo y tiene que volver a abastecer.

Más allá de la incertidumbre natural de la pandemia y de presentar una nueva propuesta audiovisual, ¿hay más seguridad en presentar este segundo trabajo?

Es raro ya porque estoy segura que esta película es mejor, de eso no tengo ninguna duda. Yo misma me recomendaría ir a verla, creo que tiene una evolución bastante notable, no solamente en guión y en actuaciones, también en imagen, somos bastante preocupados y pesados en ese aspecto.

Yiddá Beatriz Eslava Parra

38 años. Es una actriz, locutora, cantante y escritora peruana que se hizo conocida en el mundo mediático por participar en el desaparecido reality de ATV, Combate, donde conoció a su esposo, el argentino Julián Zucchi.