Se declara apasionada de la actuación. A los 18 años, siendo guía turística, Yiddá Eslava se matriculó en talleres de actuación y desde entonces no paró de estudiar. Ha participado en series de televisión, obras de teatro y en el reality “Combate”, donde conoció a Julián Zucchi, su novio y padre de su hijo Tomás. En enero del siguiente año estrena su primera película “Sí, mi amor”. En entrevista para diario Correo, la actriz comparte sus ideas acerca de las relaciones de pareja y de cómo, a través del humor, se puede reflexionar sobre temas complejos.

¿Cómo nace la idea de hacer la película “Sí, mi amor”?

Con el stand up de “Sí, mi amor”. Hemos estado en escena con todas las funciones llenas por dos años ininterrumpidos recorriendo casi todo el Perú. Tras este éxito, decidimos hacer la película. Julián y yo aportamos con el guión, pedimos la colaboración de un socio que vive en Argentina, y como no nos alcanzaba la plata decidimos hipotecar nuestra casa. No nos tembló la mano. Siento que le irá bien a la película porque está hecha con mucho amor.

A veces las relaciones de pareja pueden volverse complicadas y surgen discusiones, mentiras o una infidelidad. ¿Por qué crees que ocurre esto?

Por la inmadurez y porque la persona que está a tu lado no es la correcta. Yo sigo con Julián porque lo amo. El amor que nos tenemos hace que solucionemos nuestras diferencias. Amor no es que te regalen una rosa, se arrodillen y te digan que eres la mujer más hermosa. Eso es una estupidez. Amor es que la persona que está a tu lado quiera verte triunfar, que no haya envidia entre ambos y que salgan adelante juntos. Si te engañan y te dicen que sigas con tu pareja porque tienen niños, están mal; los hijos no necesitan padres unidos, necesitan padres felices.

En Instagram publicas videos divertidos que reflejan sucesos comunes que le pasan a una mujer en diferentes roles. ¿Por qué estas publicaciones tienen, además, un mensaje reflexivo?

El humor es una herramienta maravillosa para descontracturar situaciones que pueden ser bastante complicadas. A veces hablo de temas como el maltrato a la mujer y me pregunto: ¿porque hago humor no puedo comunicar un tema serio?. Pensar eso es una idiotez. Voy a seguir haciendo mis videos así, porque sé que hay gente que le gusta y consume lo que Julián y yo hacemos. Siempre tratamos de dar un contenido real.

A través de tus videos expresas lo que verdaderamente piensas. ¿Cómo una persona reprimida por el qué dirán podría vencer ese temor?

Tendría que hacer una introspección, curarse de lo que piensa de los demás. Por ejemplo, cuando la gente ve a un intelectual con una chica rubia piensa: “¿qué hace con esa hueca?”. Acaso, ¿porque es rubia es hueca? Todo el tiempo prejuzgamos a la gente y no es lo ideal porque uno nunca termina de conocer a las personas. Si uno siente que lo juzgan es porque también juzga; entonces, si empieza a eliminar los prejuicios hacia los demás, va a perder los prejuicios hacia sí mismo.

Los reality no duran toda la vida. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que participan en ellos para mantenerse frente a las pantallas?

Siempre tienen que estudiar. Un conductor no lo es solo porque le pusieron un micrófono al frente, tiene que tener criterio. Una persona que está en pantalla, que está llegando a tanta gente, tiene que esforzarse por dar un mensaje positivo, por lo que debe llevar una vida lo más correcta posible. Una persona con casos de agresión o vicios no debe estar en televisión. Debe ser expectorado. Las personas deberían estar en televisión porque se lo merecen y no porque tengan muchos likes en una red social.

Perfil

Yiddá Eslava

Actriz y escritora. Ha participado en series de televisión como “Los amores de Polo” y “Al fondo hay sitio” y en obras te teatro como “Promoción” y “Las Chicas de 4to C”. En 2016 presentó su primer libro titulado “Él” y en 2018, el segundo llamado “Ellos”.