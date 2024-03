Yiddá Eslava no se calla nada y le responde al papá de Julián, por decir que aún sigue enamorada de su hijo y, por ese motivo, sigue hablando de él en diversos programas de espectáculos.

Julián Zucchi, a su regreso al Perú, realizó una transmisión en vivo donde le pidió perdón a la madre de sus hijos por las palabras de su padre.

Al parecer, Yiddá no aceptó las disculpas de Julián, y recordó que su padre, hace seis años, se vio involucrado en un show mediático cuando se le relacionó con Gisela Valcárcel.

“Ah sí, no se acuerda toda la historia que hizo acá con Gisela, busquen en sus archivos... no me va a venir a decir a mí que no sabe de cámaras”, dijo indignada.

Yiddá arremete contra el papá de Julián: “me escribió para decirme que su hijo podía reconstruir la confianza”

Yiddá Eslava nuevamente volvió a declarar para Amor y Fuego, revelando que se siente muy indignada por los comentarios del papá de Julián Zucchi.

“Voy a contar toda la verdad con lujo de detalles, porque me parece tan grosera la forma que sale no solo él, sino su papá, el abuelo de mis hijos, a mentir a nivel nacional. Yo me estaba mordiendo la lengua una vez más”, dijo indignada Yiddá Eslava.

Durante la conversación. Yiddá explicó que el papá de Julián sabe toda la verdad sobre la infidelidad que cometió su hijo en Argentina.

“Me escribió para decirme que Julián podía reconstruir la confianza”, reveló Yiddá.





