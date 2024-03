Yiddá Eslava rompió su silencio en ‘Amor y Fuego’ y reveló que se separó de Julián Zucchi debido a una infidelidad por parte del argentino.

La actriz dijo que decidió pronunciarse porque el padre de sus hijos ‘oficializó’ a Priscila Mateo, reportera de Magaly Medina.

Asimismo, lamentó que el trabajo de la saga de sus películas ‘Sí, mi amor’, se vea opacado por el escándalo. “ Me entristece mucho ”, sostuvo.

“ Es un logro que lamentablemnente no podemos celebrar juntos, con mucha pena, pero yo sí me voy a abrazar por mi esfuerzo ”, manifestó.

Luego, Gigi Mitre le preguntó si volvería a trabajar con Zucchi. “ No, no, no... yo he sacado mi productora sola, con la que estoy haciendo todo esto. Yo soy la coguionista de todas las películas, ya saqué mi propia productora y voy a seguir haciendo lo que amo, cine, show y todo... hay que levantarse y dedicar el tiempo a crecer como persona, nadie muere de amor ”, concluyó Yiddá Eslava.

Julián Zucchi asegura que no le fue infiel a Yiddá Eslava: “Solo me vi con una amiga”

Julián Zucchi se pronunció tras las acusaciones de Yiddá Eslava, quien aseguró que el fin de su relación se debió a una infidelidad por parte del argentino.

“Nosotros veníamos en crisis, siempre fui yo el que promoví ir a terapia de pareja para solucionar ciertos temas que veníamos teniendo en los últimos años. Primero Yiddá me termina a mí o me pide un tiempo. Luego volvió a haber otra ruptura con la esperanza de volver a la psicóloga, ella no quiso volver a la psicóloga, ahí es donde me voy a Argentina a ver cómo va ser mi nueva vida”, sostuvo el actor.

Asimismo, negó haberle sido infiel a la exchica reality. “No fue una infidelidad, solo me vi con una amiga y eso puede ser interpretado de otra persona, son versiones distintas. Fui a su casa a conversar con ella. Ella tenía mi GPS y sabía en qué lugar yo estaba. Yo no tenía su GPS”, manifestó Julián Zucchi.

Por otro lado, el actor explicó que colocó en ‘modo efímero’ las conversaciones con su amiga de Argentina, pues no quería que la madre de sus hijos las leyera.

“Hablaba cosas que no quería que Yiddá se entere, de cómo me sentía, mis problemas, no quería que ella lea esas conversaciones. Yiddá tenía acceso a todas mis cosas”, expresó.