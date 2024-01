Yiddá Eslava se sincera sobre su nueva relación: No encontré alguna razón para alejarlo de mí.

Yiddá Eslava dio detalles de su relación con Ángel Fernández, a tan solo cuatro meses de haber terminado su matrimonio con Julián Zucchi.

La actriz revela que fue complicado conocer nuevas personas luego de haber finalizado su romance con el argentino.

“Fue un shock bonito y cuando menos lo esperaba, cuando decido relajarme. Cuando terminé la relación tomé una actitud medio tonta, innecesaria, forzando situaciones o comportamientos que no me pertenecían. Salía a las discotecas y estaba aburrida, la pasaba mal, la pasé muy mal, terrible, y luego conocer gente aburrida, idiota, descerebrados, egocentristas, narcisistas, todos tenían algo para rechazar y cuando conozco a esta persona no pude encontrar alguna razón para alejarlo de mí y me di la oportunidad para conocerlo ”, manifestó la actriz en ‘Café con la Chévez’.

Además, la exchica reality sostuvo que su nuevo galán solo es un año mayor que ella, por ello aclara que no es su “colágeno”.

“ No es mi colágeno, es un año mayor que yo. Churrísimo, pero más allá de eso, se le ve súper joven, creo que ambos no aparentamos nuestra edad ”, agregó.