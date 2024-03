La confesión de Yiddá Eslava sobre la infidelidad de Julián Zucchi remeció la farándula local, luego de que el argentino fuera captado con la reportera de Magaly Medina.

La actriz aseguró que Priscila Mateo no se metió en su relación con el padre de sus hijos, aunque no quiso dar nombres, solo mencionó que la engañó con otra mujer.

Asimismo, Yiddá dijo que no habló anteriormente del tema porque no quería perjudicar a Julián, por el gran cariño que le tiene.

“ Respiré, me paré y dije: ‘Vamos para adelante’. Cuando yo le descubro la infidelidad, claramente se rompe el vínculo de amigos y de pareja. ¿Por qué no lo dije antes? Porque aún le tenía cariño, no amor porque yo soy muy firme en mis decisiones ”, expresó.

“ Yo decido cortar porque yo merezco a alguien que me respete como mujer ”, añadió.

Yiddá Eslava rompe en llanto y revela que Julián le fue infiel en Argentina

‘Amor y Fuego’ acaba de presentar un adelanto exclusivo de lo que se verá en su programa y, como personaje principal, tienen a Yiddá Eslava revelando entre lágrimas que Julián Zucchi sí le fue infiel.

“Me separé de él porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad. Cuando le descubro la infidelidad se rompe el vínculo de amigos y pareja, lo guardé tanto tiempo por mis hijos, solo por ellos”, se escucha decir a Yiddá entre lágrimas.

Luego continuó con: “Me mordí la lengua, me pasé los coágulos y dije: ‘Vamos pa adelante’ (....) No lo dije antes porque aún le tenía cariño, no amor, porque yo merezco a alguien que me respete como mujer. (...) lo guardé tanto tiempo por mis hijos, porque ellos no merecen que el nombre de su papá y mamá estén en titulares”.

Cabe destacar que, Yiddá Eslava se comunicó con Rodrigo González y Gigi Mitri y contó que la infidelidad de Julián Zucchi sucedió en Argentina con una mujer que no es del medio artístico.