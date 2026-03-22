Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, vocalista de Oasis, se coronó como ganador de ‘Yo Soy’ 2026 en la gran final realizada este sábado 21 de marzo, llevándose un premio de S/20.000.

Luego de varias semanas de reñida competencia, Marco Hurtado, Gael García y Fernando Sosa, imitadores de Julio Iglesias, Marciano Cantero y Gustavo Cerati, respectivamente, también alcanzaron el concierto final. No obstante, fue el público, mediante votación en tiempo real, quien eligió a Martín como el ganador de la primera temporada de este año.

En la primera ronda interpretó ‘Wonderwall’, tema que le permitió avanzar a la etapa final. Ya en esa instancia, cantó ‘Stop Crying Your Heart Out’, una de las baladas más emblemáticas de Oasis, con la que logró imponerse sobre Marco Hurtado, imitador de Julio Iglesias, quien se quedó con el segundo lugar.

Visiblemente emocionado, alzó el trofeo mientras era cargado por sus compañeros de competencia y, como parte de la celebración, se despidió interpretando nuevamente ‘Wonderwall’. Martín agradeció al público, a su familia y amigos por el respaldo brindado en su camino al éxito; además, recordó el esfuerzo que le tomó ingresar al reality de imitación.