La temporada “Yo Soy: Grandes Batallas” estuvo cargada de emociones y este sábado 6 de marzo se llevará a cabo la gran final del programa de imitación. A partir de las 9:30 p.m., los cinco consagrados finalistas darán lo mejor de sí para alzar la copa y obtener el gran premio.

El último viernes se realizaron las batallas de la semifinal y se conoció a los finalistas. Las batallas fueron: Adele vs. Amy Winehouse, José José vs. La India, Juan Luis Guerra vs. Jon Bon Jovi, Sandro vs. Dyango, y Marcello Motta vs. Marilyn Manson.

A diferencia de otras etapas, la semifinal de “Yo Soy: Grandes Batallas” permitió que los consagrados sean quienes elijan a sus rivales. De esta manera, Adele abrió la gala retando a Amy Winehouse. La primera interpretó “Someone like you”, mientras Ani Rodríguez cantó “Back to black”. Finalmente, la intérprete de “Hello” se llevó la batalla por 2 votos contra 1.

La gala siguió con la batalla de José José, quien interpretó “Desesperado”, y La India, quien hizo gala de su talento con “Mi mayor venganza”. La victoria fue del intérprete mexicano. Luego, Juan Luis Guerra se impuso a Jon Bon Jovi en su regreso con el tema “La Bilirrubina”.

La noche terminó con dos batallas llena de sorpresas, principalmente porque los consagrados Sandro y Marcello Motta no pudieron mantenerse en sus sillas y las cedieron a Dyango y Marilyn Manson, respectivamente.

De esta manera, los ganadores, y ahora finalistas de “Yo Soy: Grandes Batallas”, son: Adele, José José, Juan Luis Guerra, Dyango y Marilyn Manson. Ellos competirán por convertirse en campeón y alzar la copa del mejor imitador de la temporada.

¿Qué se llevará el campeón?

El ganador de la gran final de “Yo Soy: Grandes Batallas” no solo levantará el trofeo de campeón de temporada, sino que se hará acreedor de un premio de S/15,000 y una motocicleta. El campeón se decidirá a través de la votación del público.

