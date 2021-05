La edición número 30 de “Yo Soy Perú” se encuentra en la recta final y un participante abandona la competencia cada noche. El último en ser eliminado del programa fue Paolo Ávalos, imitador del vocalista de Korn, Jonathan Davis.

El participante de “Yo Soy Perú” se presentó sobre el escenario interpretando el tema “Coming Undone”. Para sorpresa de todos, el jurado solo tuvo palabras de elogio para el imitador de Jonathan Davis.

“La canción dice: ‘lo que se ve tan fuerte es tan delicado’, y tu eres completamente inverso, eres algo que se ve tan chico, compacto, y de momento tienes dinamita, brother. Sacas ese poder, estuve monitoreando la canción y me he dado cuenta lo bien que has pronunciado el 90% del contenido, eso me convence de que todavía tienes una gran posibilidad de verte en la final”, señaló el jurado Ángel López.

“¿Sabes lo que está logrando?, algo muy importante porque el sector que escucha este tipo de rock es muy especial, lo que estás logrando es que el público que no se acerca tanto a este género te está disfrutando, apoyando y estás gustando. Eso es algo muy poderoso”, añadió, por su parte, Mauri Stern.

Sin embargo, los halagos del jurado no se vieron reflejados en la votación, ya que finalmente fue el imitador de Jonathan Davis, quien abandonó la competencia. “Es muy difícil para mí, pero lo tengo que decir. Si son ‘Los Cangris’”, dijo Mauri Stern al salvar al último de la noche.

Cabe señalar que en el programa del pasado 11 de mayo, se presentaron los imitadores del Dúo Dinámico, Menudo el reencuentro, Los Cangris, Selena Quintanilla, Luis Fonsi, la princesita Mily, Marc Anthony y Jonathan Davis, siendo este último el que abandonó “Yo Soy Perú”.

VIDEO RECOMENDADO

Cristian Rivero se quiebra al contar que su mamá superó a la COVID-19

“Yo soy Perú”: Cristian Rivero se quiebra al contar que su mamá superó la COVID-19