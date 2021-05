Maricarmen Marín reveló a través de sus redes sociales que sufrió una fuerte lesión, por lo que tendrá que ausentarse de los programas “Yo soy” y “Mujeres al Mando”, aunque de manera temporal.

La cantante y conductora de televisión comunicó a través de su cuenta en Instagram que el fin de semana se lesionó la espalda, hecho por el cual no estará por unos días en dichos programas que emite Latina TV.

En sus historias de Instagram, la cumbiambera precisó a sus seguidores que tras la lesión que sufrió el último sábado, deberá cumplir con el descanso médico correspondiente.

“¡Familia hermosa! Gracias por sus mensajes y preocupación. Tuve una lesión el sábado y estoy cumpliendo con el descanso médico. Pensé que me iba a recuperar en pocos días. Pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien, es por eso que no me verán algunos días en Yo soy y Mujeres al mando”, escribió.

“Gracias a mi casa, Latina, por darme todas las facilidades para recuperarme. A mis compañeros y amigos, millones de gracias”, agregó la cantante Maricarmen Marín, al referir que mantendrá informado a sus seguidores sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.

