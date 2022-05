Hace unos días, Nataniel Sánchez confesó que una conocida exanimadora infantil le gritó cuando tenía 10 años. En redes sociales trascendió que habría sido María Pía Copello la agresora. Ahora, a esta polémica se suma Yola Polastri al revelar que vivió un momento desagradable al escuchar cómo la actriz insultaba a su mamá.

En entrevista con El Popular, la animadora infantil no tuvo reparos en criticar a Nataniel Sánchez por la actitud en cómo habló contra su madre durante una entrevista.

“Fue bastante desagradable escucharla, decirle una lisura a su mamá en televisión. Es evidente que es una boca sucia”, arremetió.

Luego continuó con: “como le va a decir coj... aunque se traten así, eso debe quedar en casa. Veo que solo come y le falta el respeto a su madre”.

Exbailarina confirma que María Pía sí le gritó a Nataniel Sánchez: ella hacía lo que se le daba la gana

Una joven llamada Dannya Bahamond utilizó sus redes sociales para confirmar que María Pía sí fue la persona que le gritó a Nataniel cuando se equivocó al realizar unos pasos en la coreografía cuando tenía 10 años.

La joven dedicó varios minutos en contar cómo es que fue este altercado, afirmando en más de una ocasión, que la exconductora de Esto es Guerra, era conocida entre los niños que trabajaban con ella como alguien con actitudes de diva.

“Yo conocí a Nataniel siendo bailarina en ‘María Pía y Timoteo’. Nataniel era de elenco de las grandes y yo de las pequeñas. Recuerdo muy bien que estábamos ensayando, no recuerdo qué canción, pero siempre ensayábamos un par de pasadas con María Pía y una con ella y Timoteo, después salíamos al aire”, contó.

“En el primero ensayo con María Pía, suena la canción y después escuchamos una voz (de María Pía) ‘Escúchame (a Nataniel), no te puedes equivocar porque yo te estoy siguiendo a ti’. La música se paró, todos volteamos y vimos que María Pía estaba gritando a Nataniel. Todo el set ya sabía cómo era María Pía. Nataniel era más grande y no se quedó callada y le respondió: ‘¿Para qué me sigues?, apréndete los pasos’. María Pía puso su cara de asco y fue a hacer su berrinche con la productora. Ella siempre se quejaba y escuchábamos sus gritos”, recordó.

“Los únicos que nos podían llamar la atención era la gente de producción por autorización de nuestros padres porque éramos menores de edad. Ella se creía con el derecho de hacer lo que se le daba la regalada gana como simplemente era María Pía”, finalizó.