La animadora infantil Yola Polastry expresó su alegría en redes sociales al revelar ya fue programada en el padrón de vacunación de adultos mayores y que recibirá la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a comienzos del próximo mes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la intérprete de éxitos como “El telefonito” y “La feria de cepillín” agradeció la preocupación de sus seguidores y confirmó la fecha en la que será inoculada contra la COVID-19.

“Gracias tuiteros lindos, ya salí en la lista. El 1 de mayo me toca la primera dosis. Gracias por chequearme. Me han mandado todo lo que he esperado, 1 año y 2 meses. Qué hermoso sería ser la última vacuna, pero aún falta vacunar a los de 60, 50 ,40...”, escribió en su tuit.

Gracias twitteros lindos, ya salí en lista. El 1 de mayo me toca la primera dosis. Gracias por chequearme. Me han mandado todo lo que he esperado 1 año 2 meses. Que hermoso sería ser la última vacuna, pero falta vacunar a los 60, 50, 40, 30.. pero a paso de tortuguita enana, uuf! — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) April 29, 2021

Como se recuerda, horas antes de confirmar la noticia Yola Polastry manifestó su preocupación e incomodidad al referirse al tiempo de espera que han tenido los adultos mayores de 70 años antes de ingresar al padrón oficial.

“¿Y cuándo tocará mi vacuna? Si así demoran conmigo, ¿cómo será con todos los peruanos que tienen que vacunar? Santo cielo, ilumina al pueblo peruano y que el presidente interino compre vacunas para todos y no solo para los abuelitos. No queremos más muertes”, escribió en Twitter el pasado 28 de abril.

¿Y cuando tocará mi vacuna?? ¿Si así se demoran conmigo, como será con todos los peruanos que tienen que vacunar? Santo Cielo, santo Dios ilumina al pueblo peruano y que el presidente interino compre vacunas para todos y no solo para los abuelitos. ¡No queremos mas muertes! — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) April 29, 2021

Asimismo, la popular animadora infantil aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores. “Si no necesitas salir a la calle, no lo hagas. Cuídate de la pandemia, el COVID-19 no perdona. No te vayas a enfermar”, precisó.

