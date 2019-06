Yolanda Medina sobre Tony Rosado: "Sus payasadas ahora suenan más que sus temas”

Síguenos en Facebook

Tras las imágenes donde se observa a Tony Rosado agrediendo a su animador y realizando bailes obscenos con mujeres sobre el escenario, la líder de 'Alma Bella', Yolanda Medina, no dudó en arremeter contra el cantante y lo calificó de "payaso de escenario".

“La ignorancia y soberbia juntas en un solo parásito. Para ser jefe, se necesita ser gente, tener educación y respeto hacia las personas que nos dan de comer. Es denigrante ver a un tipo mentando la madre o denigrando a la mujer en el escenario. Le he perdido el respeto, porque un artista debe guardar un perfil. Sus payasadas ahora suenan más que sus temas”, señaló la cantante de 'Alma Bella'.

Asimismo, Yolanda Medina aseguró que le ha perdido el respeto a Tony Rosado y que la palabra "artista" le queda muy grande.

"Por más artistas que sean, no puedes tratar a las mujeres como se te da la gana. Si no respetas a una mujer delante del público, no respetarás ni a tu madre ni a tu misma mujer. Mancha el género de la cumbia, porque jamás se verá que alguien de ‘Agua Marina’ suba a una mujer al escenario y la trate de esa manera. Este señor ya superó todos los límites", declaró a Trome.