Un obsequio reciente que recibió Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’, hace algunos días, encendió las alertas dentro del reality de convivencia. Se trata de un ramo de rosas que le envió Youna, padre de su primera hija, acompañado de una singular dedicatoria.

“ Te amor mi amor, te estoy esperando para casarnos ”, leyó con emoción la influencer mientras Gabriela Herrera y Shirley Arica bromeaban con que asistirían a su próxima boda.

Luego, Samuel Suárez expresó su preocupación por el gesto, al considerar que podría no provenir del barbero, sino de seguidores de Samahara Lobatón que estarían jugando con sus sentimientos.

“Me da mucha pena, ojalá que sea un detalle realmente de Youna y no de los fans, porque se le ve emocionada... Ojalá que sea un lindo detalle de Youna y no que los fans estén jugando con los sentimientos de Samahara ”, manifestó.

Durante la transmisión en vivo, el barbero se comunicó por interno con el popular ‘Samu’ para aclarar que efectivamente fue él quien envió el ramo de flores junto con la propuesta de matrimonio.

“ Sí, fui yo, tranquilo. Todos piensan que yo recién me entero de eso, pero como no quería aclarar nada, mejor te lo mando y tú lo aclaras ”, escribió el barbero.

Youna confirma que le pidió matrimonio a Samahara Lobatón

“Gracias Youna y qué bueno que recapacitaste en algunas declaraciones. Siento que parte de su fortaleza ahorita en el reality eres tú. Aunque si bien no estás de acuerdo en algunas acciones, sabemos que un encierro no es simple para nadie”, expresó Samuel Suárez en sus historias de Instarándula.