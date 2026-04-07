Los recientes enfrentamientos de Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’ continúan provocando repercusiones más allá del reality. En este contexto, la actitud de Youna ha llamado especialmente la atención de los seguidores del programa.

El momento que más ha generado comentarios fue el enfrentamiento entre la influencer y Pamela López, que estuvo a punto de volverse físico. Este episodio se suma a otros conflictos que han marcado su paso por el programa.

A raíz de estos incidentes, empezaron a surgir dudas sobre el apoyo que Youna había mostrado públicamente. Sus publicaciones en redes sociales y sus recientes declaraciones han sido vistas como un posible distanciamiento.

Ante las críticas, el barbero decidió expresar su opinión y dejar clara su postura sobre el comportamiento de Lobatón en el reality.

“ Y si Samahara pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente. Yo no apoyo ”, manifestó.

Asimismo, le respondió a quienes cuestionan su supuesto apoyo a la madre de su hija: “ Para toda la gente que dicen: ‘¿Por qué apoyas a Samahara?’ Yo no apoyo su mal comportamiento ”.