Jonathan Horna Feijoo, conocido como Youna y expareja de Samahara Lobatón, volvió a llamar la atención al compartir una reflexión de gran carga emocional con motivo de la llegada del Año Nuevo. El mensaje fue difundido días después de que revelara haber sido diagnosticado con cáncer.

Mediante su cuenta de Instagram, el joven difundió un video que despertó numerosas muestras de apoyo. El mensaje conectó con sus seguidores, quienes destacaron la sinceridad con la que afronta una etapa marcada por los cambios en su estado de salud.

“ Lo que ya pasó no se puede cambiar, solamente podemos aprender de eso. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, no importa cuál sea tu situación, cuál sea el problema, de todas las opciones, EL AMOR siempre va a ser la mejor ”, escribió el barbero.

Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela que fue diagnosticado con cáncer

Youna, expareja de Samahara Lobatón, informó en su cuenta de Instagram que fue diagnosticado con leucemia. El joven barbero recibió esta noticia el 21 de noviembre de 2025.

Según relató el joven, tras sufrir un episodio mientras trabajaba, decidió acudir a la clínica, donde el médico le comunicó de manera directa su diagnóstico. Aunque admitió que fue un momento impactante, aseguró estar dispuesto a enfrentar la enfermedad con determinación.

“ Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba ”, señaló.

El padre de la primera hija de Samahara Lobatón contó que fue sometido a una biopsia: “ Me quedé internado como siete días (...) en el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné ”.

De acuerdo con Youna, el cáncer que padece, pued tratarlo con quimioterapias, pastillas y desde su hogar: “ Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio ”.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Youna manifestó optimismo pese a su estado de salud.

“ Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante CON EL ÁNIMO A FULL!! ”, agregó.