'Yuca' se quiebra en 'El Valor de la Verdad': "Yo no soy ningún enfermo" (VIDEO)

El actor cómico Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', lloró al contar su versión de los hechos en 'El Valor de la Verdad', y dijo que no es "ningún enfermo" tras la denuncia que realizó Clara Seminara, quien lo acusó de tocamientos indebidos.

El integrante del 'El Wasap de JB' volvió a pedir disculpas y dijo que no conoce la intención de Seminara para realizar una acusación en su contra.

"Le pido disculpas ante cámaras, se las vuelvo a pedir. No sé por qué lo hace. Mi familia también se siente dolida, tengo 5 hijas mujeres. (...) Yo no voy a agarrar a esta edad, como aduce la señorita, de que se volteó, que fui detrás de ella a meterle la mano. Yo no soy ningún enfermo, soy un hombre probo. El hecho que sea tímido, introvertido, no quiere decir que sea un tonto o un torpe", expresó.

El popular 'Yuca' también dijo que tenía una buena amistad con Clara Seminara porque le ayudaba y era muy "buena" con él y que jamás habían tenido un problema, hasta ahora.

"Nunca ha habido problemas con ella, jamás. Siempre le agarré un estima especial porque era muy buena conmigo, pero no de la manera como puedan pensar, no es así. Yo lo digo con honestidad, es mi verdad", indicó Enrique Espejo.