'Yuca' se pronuncia tras denuncia de Clara Seminara: "Siempre he tenido una conducta intachable"

Tras la denuncia que hizo la actriz Clara Seminara acusando al popular 'Yuca' de tocamientos indebidos, el actor cómico Enrique Espejo se pronunció sobre la grave denuncia en su contra.

El integrante de 'El Wasap de JB' se mostró sorprendido por la acusación que le hizo su excompañera de trabajo en las redes sociales y negó los hechos.

"Me sorprende lo que me estás diciendo (sobre la acusación de Clara Seminara). Yo nunca he tenido problema de ese tipo, siempre he tenido una conducta intachable", manifestó 'Yuca' a Perú 21.

Asimismo, el humorista señaló que se encontraba en plenas grabaciones del programa que lidera Jorge Benavides, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema.