Ricardo Zúñiga, conocido como el ‘Zorro Zupe’, comentó sobre la participación de Luciana Fuster en el certamen de belleza Miss Grand International 2023.

En una conversación con Tilsa y Theo Lozano, el influencer criticó a la exchica reality, quien está destacando en el concurso realizado en Vietnam.

“ Creo que no está en el Miss Universo, sino en el Miss Grand... Sí, no, no le veo ningún futuro ”, aseguró el amigo de Tilsa Lozano. Ante sus palabras, Theo Lozano insistió: “¿Cómo Miss no te encaja?”, a lo que el influencer contestó: “ No, nada. Para donde está ahorita, no ”.