'Zorro Zupe' sorprende con revelación sobre su amistad con Jefferson Farfán (VIDEO)

Tras los rumores que señalan una supuesta reconciliación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, el popular 'Zorro Zupe' se pronunció sobre las especulaciones que giran en torno a su amigo y manifestó que todavía tiene la "esperanza" de que el supuesto retorno de la pareja sea falso.

"Mi cariño por él no va a cambiar, yo lo quiero mucho y todo ok, pero él puede hacer con su vida lo que quiera", expresó el polémico personaje, luego de revelar que Jefferson Farfán no estaría escuchando a su círculo más cercano, e incluso habría cortado comunicación con algunos amigos.

"La última vez que hablé con él fue la semana pasada y creo que a él no le han estado gustando algunos comentarios que no solamente yo, sino otras personas le han dado", contó el 'Zorro Zupe'.

Asimismo, Jefferson Farfán le habría pedido que deje de hablar de su vida sentimental porque está enfocado en el próximo estreno de su película.

"Hemos hablado, pero la última vez que hablamos de este tema me dijo que por el tema de su película ya no quería que su vida sentimental se vea expuesta, pero también cómo no se va a ver expuesta si estamos viendo lo que estamos viendo", cuestionó el panelista de 'Válgame Dios'.