Lima cuenta con una gran oferta para disfrutar de no una, sino de varias experiencias únicas para divertir a todos los sentidos. No solo tenemos restaurantes aclamados por su cocina y sus bares, con una excelente coctelería de autor, sino espacios que cada día se vuelven más atractivos para quienes quieren salir por las noches a comer algo y tomar un buen cóctel. En esta nota les dejamos algunos de los nuevos conceptos y otros más clásicos que no pueden dejar de visitar.

Ambra. (Avenida José Larco 1185).

El rooftop del hotel Pullman en Miraflores tiene una de las terrazas con más estilo de la ciudad actualmente. Ubicada en el piso 16 del prestigioso y recientemente inaugurado hotel, tiene una buena carta de pizzas y piqueos, una buena carta de bar y algo que importa bastante si se va a disfrutar de un espacio como este, muy buena música. Abre de 4:00 p.m. a 1am.

Lunática. (Av Daniel Hernández 293, San Isidro @lunatica.

El recién inaugurado rooftop del hotel Doubletree by Hilton tiene una terraza amplia y muy bien decorada, desde donde se puede observar el corazón de San Isidro. La propuesta gastronómica está a cargo de la chef Francesca Ferreyros y mantiene la onda asiática de Frina, ubicado en el primer piso del local, pero con opciones más relajadas. La carta de cócteles es completa y su oferta creativa encantará a más de uno.

San Telmo. (Calle Cantuarias 175 Miraflores @santelmo.lima).

Después de una exitosa marcha blanca, San Telmo abrió oficialmente sus puertas hace unas semanas. A cargo de Jorge Muñoz en la propuesta gastronómica, ofrece una carta donde los insumos andinos y la alta cocina se encuentran. La carta bar ha sido desarrollada por Luis Flores.

Amador. (Av. Camino Real 315 San Isidro @amadorloftbar)

Otra de las recientes aperturas del mes es Amador, este rooftop diseñado por el reconocido arquitecto Cesar Lee se inspira en las tan de moda terrazas madrileñas y tiene una hermosa vista a la iglesia Virgen del Pilar. La propuesta coctelera ha sido diseñada por Luis Alza, campeón 2022 de Worldclass y está dando la hora en las noches limeñas.

Hotel B Restobar. (Jr. Saénz Peña 204 Barranco)

En este hermoso espacio barranquino, el bar y restaurante están abiertos para el café, tragos, lonche o comidas. Han habilitado una linda terraza sobre el paseo Sáenz Peña y el rooftop tiene una maravillosa vista de Barranco ideal para disfrutar desde la hora del sunset. Piqueos, una amplia selección de vinos y excelente coctelería caracterizan este maravilloso espacio.

Celeste. (Jorge Basadre 367 San Isidro @celestesolarbar)

El rooftop del Hyatt Centric está ubicado en el piso 10 del edificio. Tiene una propuesta muy buena de coctelería de autor y su carta de comida ha sido desarrollada por el conocido chef Carlos Testino.

Limaq. (Camino Real 101 San Isidro @limaqbar)

Al mando se encuentra el talentoso bartender Joel Chirinos, ganador de los Premios Summum 2023 al mejor bartender de la ciudad. Ofrece una coctelería de autor con insumos locales de primera calidad, y con un toque de modernidad. Prueben la Tapada, cóctel preparado con whisky Johnnie Walker 12, naranjas agrias de Huaral y sherry.

Tendencia

Rooftops son lugares de encuentro que se ubican en los pisos más altos de los edificios y que se han convertido en una tendencia en auge en las principales ciudades del mundo.

Estos oasis urbanos, en las alturas, ofrecen a las personas un espacio al aire libre para relajarse, disfrutar de la vista panorámica, comer y brindar.

