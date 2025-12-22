Luego de las celebraciones navideñas y de fin de año, el cuerpo suele resentir los excesos y pedir una pausa. En ese contexto, la comida marina se convierte en una de las opciones más recomendadas para recuperar energía, favorecer la digestión y combatir la sensación de cansancio o resaca.

Los platos elaborados con pescados y mariscos frescos aportan proteínas de alta calidad, aminoácidos esenciales, omega 3 y sales naturales que ayudan a rehidratar el organismo y restablecer el equilibrio perdido tras comidas copiosas y consumo elevado de alcohol.

Minerales y caldos que ayudan a la recuperación

El hierro, el zinc y otros minerales presentes en los mariscos contribuyen a reducir la fatiga, mientras que los caldos calientes favorecen la hidratación y alivian la pesadez estomacal. Por ello, la gastronomía marina suele ser asociada a una sensación de “revitalización” casi inmediata.

En esa línea, la cevichería María Pastor propone su parihuela mixta, un concentrado marino preparado con diversos mariscos que destaca por su caldo reconfortante y su alto valor nutricional, ideal para “volver a la vida” después de las fiestas.

Platos marinos para recargar energías

Otra alternativa es el chupe mixto, un plato contundente que combina pescados, mariscos y lácteos, ofreciendo un equilibrio entre proteínas y energía. Para quienes buscan opciones más ligeras, el sudado de cabrilla resalta por su preparación suave y su aporte de omega 3, favoreciendo una digestión menos pesada.

En tanto, los sabores intensos también tienen protagonismo. La leche de tigre imperial con ají amarillo y el cebiche de conchas negras son reconocidos por su alto contenido mineral, su capacidad para estimular el apetito y su tradicional fama afrodisíaca, convirtiéndose en opciones preferidas para recuperar vitalidad.

Gastronomía marina como aliada postfiestas

Especialistas en nutrición coinciden en que optar por comidas marinas tras periodos de excesos puede ayudar al organismo a normalizar sus funciones digestivas y energéticas. Lejos de ser solo un placer gastronómico, estos platos cumplen un rol clave en el bienestar posterior a las celebraciones.

La cevichería María Pastor atiende en sus locales de Jesús María y Surquillo, ofreciendo una carta centrada en pescados y mariscos frescos como alternativa para iniciar el año con mejor equilibrio.