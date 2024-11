En esta temporada navideña, el emblemático restaurante de comida oriental My Home y la reconocida marca de vinos de berries Morandina se unen para ofrecer una experiencia gastronómica inolvidable. Una propuesta que combina la riqueza de la cocina china con los aromas, texturas y sabores únicos de los vinos elaborados a base de frutas andinas.

“Estamos contentos de que Morandina ingrese a nuestra carta de bebidas porque son vinos de gran calidad y hechos a base de frutas deliciosas como lo son: las frambuesas, aguaymantos, arándanos y zarzamoras. Pensamos que son un buen complemento a la comida que ofrecemos en My Home”, comentó Any Liu, dueña de My Home quien junto a Federico Bobadilla, CEO de Morandina oficializaron la alianza de ambas marcas con una cena maridaje.

Este banquete de comida oriental estuvo guiado por Luisa Bobadilla, sommelier y gerenta de marketing de Morandina.

“Nuestros vinos logran realzar los sabores de platos dulces, agridulces y salados. Su acidez y dulzor equilibrados permiten armonizar perfectamente con proteínas como pollo, cerdo y pato, así como con la intensidad de las especias y las frescas verduras características de la cocina oriental”, señala Bobadilla.

Dim Sum: Bocanada de Dragón (Bocadito crocante relleno de langostinos) combina bien con un Goldenberry semiseco, un vino de aguaymanto de color amarillo dorado y notas de miel y cítricos. Su acidez corta la grasa de los langostinos del dim sum creando una combinación exquisita.

Sanchipao es un bollo de harina de arroz cocido al vapor y sellado relleno de chancho que va con un Blueberry semiseco, un vino de arándanos de color rubí brillante, con aromas a frutas rojas y negras. La suavidad del minpao y la intensidad del chanchito logran una armonía única con el cuerpo ligero y fresco del vino.

Platos principales salados

Langostino al ají, pato asado, Mi Costilla (costillas de chancho con verduras), sahofan de carne (salteado con fideo de arroz) y lenguado con verduras. Estos platos combinan con un Berry L’amour semiseco, un vino de frambuesa, con su acidez equilibrada y notas florales, limpia el paladar mientras potencia los sabores jugosos y deliciosos de estas preparaciones con condimentos orientales.

Agridulces inolvidables

Cruyoc de Chancho (chanchito crocante y dulce con frutas), Chaufa My Home Hawaiano (arroz chaufa especial con trocitos de piña) y Amazonas (pollo con mango, verduras y salsa de maracuyá). Platos que van perfectos con un Blackberry semiseco, un vino de zarzamora, de cuerpo estructurado y notas a compota de frutas negras y especias, equilibra el dulzor de la piña en el chancho hawaiano y resalta los aromas tropicales del Amazonas con mango y maracuyá.

Postres orientales

Dan Tat (tartaletas dulces con relleno de huevo) y Chin Toy ( bolas de arroz crocante con ajonjolí). Platillos que combinan con un Berrymix semiseco, vino de armoniosa combinación de arándanos, frambuesas y zarzamoras. Brinda una experiencia multisensorial que resalta la complejidad de los frutos rojos y negros. En nariz es un espectáculo aromático y en boca fresco y redondo. Su frescura equilibra bien con la masa hojaldrada dan tat y contrasta con el maní y ajonjolí del chin toy. La dulzura del vino potencia esos matices sin que el conjunto resulte empalagoso.

TE PUEDE INTERESAR