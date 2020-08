ESCRIBE: NATHALIE SALAZAR

Para muchos, es un fiel compañero de cada mañana y para otros, un estigma que afecta la salud, pero lo cierto es que el café trae muchos beneficios y por ello, este 28 de agosto se celebra su día nacional. César Rivas, expresidente de la Junta Nacional del Café, afirma que debido a la pandemia del COVID-19 para los cultivadores y productores ha sido el año más amargo de este grano de oro; sin embargo, esperan recuperarse e incentivan su consumo interno. “En nuestro país el consumo promedio de café en casa es de 730 gramos al año, lo que equivale a 40 tazas de café anual. Acudir a un supermercado y coger el primer producto que encontramos en la estantería y no analizarlo es un hábito común del peruano. No sabemos apreciarlo, no lo conocemos “, explica el productor cafetalero. Existen diversos tipos, entre ellos, robusta y arábica. De este último nuestro país produce en un 100%, con distinto sabor, aroma y acidez. Las variedades que se cultivan son: typica, caturra y otras.

‘boom’ del barismo. Rivas menciona que el barismo, que es la profesión y el arte de preparar bebidas a base de este grano y conocerlo ampliamente, ha ganado mucho terrero actualmente debido al crecimiento de la industria del café.

Al respecto, la chef de la universidad Le Cordon Bleu, María Gracia Flórez, señala que no todos los peruanos sabemos tomar un buen café y que si conociéramos sus propiedades sabríamos valorarlo. Pero, ¿cómo disfrutar de este producto bandera? La dueña de la cafetería y dulcería Macchia aconseja, primero, solo consumir dos tazas de café al día (mañana o media tarde); segundo, beberlo con poca azúcar o edulcorante y, por último, acompañarlo con un postre o galleta.

beneficios.”Este producto es muy versátil y puede ser disfrutado en distintas preparaciones (americano, espresso, capuchino, late, etc.). Entre sus beneficios está: ayuda a mantenernos despiertos, favorece la agilidad mental, retrasa el envejecimiento, previene el cáncer de colon”, menciona Flórez.

Bonos y acciones. Jorge Amaya, director agrícola del Ministerio de Agricultura, señala que para este año se tenía previsto elevar a un kilo y medio su consumo per cápita anual; sin embargo, por la crisis sanitaria es un proyecto a mediano plazo que se está trabajando. “En el ámbito rural, no solo los cafetaleros tuvieron pérdidas. Hubo dificultad en su traslado por el aislamiento social, pero con los programas del gobierno como mercados itinerantes que muestran un protocolo de salubridad, ruedas de negocio (espacios virtuales), el fondo AgroPerú (reactivación de créditos) y otros programas, ha reactivado nuevamente sus ventas y han impulsado su consumo”, explica el economista.