Muchos en este diario conocerán a Angello Bertini por sus logros en la actuación, pero lo que pocos saben es que dejó ese oficio hace varios años y decidió estudiar gastronomía. Luego de viajar por el mundo, tuvo una pizzería y un local de cocina criolla. Ambos restaurantes sirvieron de experiencia al joven cocinero. “Fueron mi escuela, porque a veces en esta carrera nadie te enseña de temas financieros, local, impuestos, etc. Y uno aprende en la cancha. En estas experiencias aprendí a tener una buena estructura, estandarizar y formar un equipo sólido de trabajo que se mantenga en el tiempo. Que hoy en día es de lo más difícil en este negocio”.

Ángelo se enamoró de la panadería en la pandemia, como muchos. Comenzó a hacer panes de masa madre para su familia, recién horneados, y buscando satisfacer todos sus pedidos.

¨Para mi esposa tenía que hacer un pan saludable, para mis hijas que sea rico, para mí era fundamental que sea de masa madre¨. Así nace su pan de semillas de girasol con masa madre, harina integral y miel de abeja. Al compartir sus creaciones en Instagram, los amigos primero, y luego los amigos de amigos empezaron a escribir haciendo pedidos. Cada día llamaba más gente. “Luego comenzó a llamar gente que no conocía, ellos pusieron el nombre. Una vez me dijeron ¿tú eres el del pan? Me dijeron que pruebe el pan de Bertini, y ese mismo día creo el Instagram”.

calidad. Pero, ¿cómo resistirse a un buen pan? Y más aún en las circunstancias de la pandemia. El mismo hacía el pan y los repartos. A medida que aumentaban los pedidos la cocina de la casa comenzó a colapsar, trabajaba de amanecida, incluso su esposa e hijas ayudaban a empacar y colocar etiquetas que se imprimían en casa. ¨Cuando llegamos a ese ritmo y con la subida en la demanda de pedidos no me quedó otra que comprar un horno más grande y abrir un centro de producción¨. Fueron 4 años recibiendo pedidos solo por Instagram y el siguiente paso era casi obvio: abrir una cafetería donde pudiera ofrecer sus panes de masa madre y hacer pastelería artesanal con buen café (el que utilizan es de Cusco). El cálido local ya tiene 6 meses y el resultado lo tiene gratamente satisfecho. Su pasión es contagiosa y el público de la zona y clientes de la marca han recibido el espacio con mucho entusiasmo.

sabores. El pan de Bertini elabora panes artesanales libres de químicos y preservantes. Están hechos a base de masa madre de cultivo, con harina integral, y junto al resto de ingredientes logran distintos panes con características propias, aromas y sabores particulares. Un alimento energético y fuente de carbohidratos complejos y fibra que lleva un largo proceso de producción y son horneados el mismo día de la entrega.

Hay tres sabores: semillas de girasol; castañas y pasas; y semillas de calabaza. Aparte podrán encontrar pan de hamburguesa, pan artesanal y masa para pizza. En el local hay desayunos: omelette de champiñones, huevos con palta y pan de semillas, o croissants.

También unos contundentes sándwiches: porchetta, pavo o pollo y una sabrosa pastelería. ¡Dense una vuelta que estamos seguros que les va a encantar!