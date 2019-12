La Cabrera, un buen corte de carne con tradición argentina

Para disfrutar de unas tradicionales empanadas argentinas con carne cortada al cuchillo o saborear cortes de carne como el asado de tira, colita cuadril, bife de chorizo, un exquisito ojo de bife no es necesario viajar a la Argentina, porque todo esto y más lo puede encontrar en la carta de La Cabrera, una franquicia argentina fundada por Gastón Riveira y que está en el Perú hace 5 años.

"El ojo de bife para mí es un corte sin igual. Entre otros cortes recomiendo la tapa de cuadril o como la conocen acá con el nombre de picanha que es una nomenclatura portuguesa. Lo más curioso aquí serían las empanadas, porque en Argentina se hacen por todos lados y son todas diferencia dependiendo de quien las haga, son crocantes por fuera y cremosas por dentro y cuando le pones un poco limón es un mundo de sensaciones", comenta Dessy Salinas, gerente de la Cabrera.

La carta

Si se trata de platos tradicionales no se puede ir sin probar las empanadas y milanesas. Además como la espinaca a la crema. "Hay diferentes experiencias de guarniciones, entre las entradas tenemos riñoncitos, mollejas, chinchulines, chorizo rueda con una receta especial que solo la encontrará aquí, la clásica morcilla argentina que es más cremosa y tiene otro gusto", afirma Salinas.

Entre los cortes es importante experimentar el sabor del bife de chorizo (angosto), bife ancho que es el ojo de bife, lomo de animal, el cuadril que involucra corazón de cuadril, colita de cuadril y tapa de cuadril. Cortes que son riquísimos. La tapa de cuadril tiene algo de grasa, al igual que la colita de cuadril y después tenemos el corazón de cuadril que es un corte más magro y no tiene tanta grasa intramuscular.

También puede disfrutar de ensaladas de tamaño generoso que alcanza para tres personas. E imposible irse sin las empanadas, que en Argentina, según cuenta Dessi Salinas, cada provincia va teniendo diferentes tipos. En La Cabrera, las empanadas son crocantes, con carnes como hechas en casa.

Para ir con la familia o con los amigos

Si está pensando venir aquí sería un error venir solo porque las porciones son generosas. Aquí los platos son para compartir.

Infaltable no ir con un grupo de 4 o 5 amigos, también se puede ir con la familia y pedir varios platos para picar. "Pedir un o tres cortes para 5 personas e ir probando entre todos diferentes cosas y tener diferentes experiencias. Aquí no hay mozos sino asesores gastronómicos que orientan de tal manera que la comida no sobre ni falte", recomienda Dessy Salinas.

Los chupetines y platos firmados

Un par particularidades de este lugar es primero su decoración. Las paredes están adornados con platos que tienen palabras de cariño, agradecimiento y alegría por la experiencia vivida. Para inmortalizar la visita solo debe pedir un plato y ponerse creativo para dejar su dedicatoria que la colocarán en algún lugar del restaurante.

Otro detalle es el chupetinero, una especie de árbol lleno de chupetines. "A nosotros nos indica cuales son las mesas que están próximas a levantarse", explica Salinas.

Con corazón argentino

La franquicia de La Cabrera llegó a Perú hace 5 años. Hoy cuenta con dos sedes, una en Surco, en el jirón El Polo 284, y otro en Miraflores, en avenida Enrique Palacios 140, con Arequipa. Un espacio que se dedica a ofrecer cortes limpios de ojo de bife, bife de chorizo, así como cortes americanos, argentinos y nacionales.

Se han abierto locales en Paraguay, Chile, dos locales en Filipinas, Bolivia, México, en Argentina se encuentra en Jujuy, La Plata, en Pilar hay varios locales. Son 14 franquicias en el mundo.