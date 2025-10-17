La reconocida anticuchería presenta su “Trilogía Anticuchera”, una propuesta que recorre la costa, sierra y selva del país en homenaje al tradicional platillo peruano.
En el marco del Día del Anticucho, que se celebra cada tercer domingo de octubre, la reconocida cadena Marabunta Anticuchería invita al público a redescubrir la tradición del anticucho peruano con una propuesta innovadora que combina historia, sabor y creatividad: la “Trilogía Anticuchera”, tres versiones inspiradas en los sabores más representativos de la costa, sierra y selva del Perú.

Marabunta no solo es una anticuchería, es un viaje de sabores por todo el Perú”, señala la marca, que busca rendir homenaje a las regiones y su diversidad culinaria. Cada receta representa una forma distinta de entender el fuego, la tradición y la identidad peruana.

En la costa, el sabor ahumado se convierte en protagonista con el anticucho BBQ, que evoca las reuniones entre amigos frente a la parrilla y las tardes playeras. En la sierra, el anticucho pachamanquero se baña en chimichurri y chincho, fusionando los aromas de la tierra y la calidez de la cocina andina. Y en la selva, el anticucho con salsa de cocona y ají charapita rinde tributo al sabor picante y alegre de la Amazonía peruana.

De la carretilla al salón moderno

Marabunta nació como una carretilla de barrio, símbolo de la comida popular limeña, y hoy se consolida como una marca que mantiene la esencia del sabor tradicional en espacios modernos y acogedores.

Su nuevo local en Jesús María destaca por su amplitud, diseño contemporáneo y zonas instagrameables pensadas para ofrecer una experiencia completa. Además, cuenta con atención en salón, delivery y servicio para llevar.

Actualmente, Marabunta Anticuchería atiende en dos puntos de la capital:

  • Av. Horacio Urteaga 1526, Jesús María
  • Av. Guardia Peruana con Av. Matellini, Chorrillos

Para conocer más sobre sus novedades, los clientes pueden visitar sus redes sociales:📸 Instagram y TikTok: @marabuntaanticucheria📘 Facebook:

