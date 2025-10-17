En el marco del Día del Anticucho, que se celebra cada tercer domingo de octubre, la reconocida cadena Marabunta Anticuchería invita al público a redescubrir la tradición del anticucho peruano con una propuesta innovadora que combina historia, sabor y creatividad: la “Trilogía Anticuchera”, tres versiones inspiradas en los sabores más representativos de la costa, sierra y selva del Perú.

“Marabunta no solo es una anticuchería, es un viaje de sabores por todo el Perú”, señala la marca, que busca rendir homenaje a las regiones y su diversidad culinaria. Cada receta representa una forma distinta de entender el fuego, la tradición y la identidad peruana.

En la costa, el sabor ahumado se convierte en protagonista con el anticucho BBQ, que evoca las reuniones entre amigos frente a la parrilla y las tardes playeras. En la sierra, el anticucho pachamanquero se baña en chimichurri y chincho, fusionando los aromas de la tierra y la calidez de la cocina andina. Y en la selva, el anticucho con salsa de cocona y ají charapita rinde tributo al sabor picante y alegre de la Amazonía peruana.

De la carretilla al salón moderno

Marabunta nació como una carretilla de barrio, símbolo de la comida popular limeña, y hoy se consolida como una marca que mantiene la esencia del sabor tradicional en espacios modernos y acogedores.

Su nuevo local en Jesús María destaca por su amplitud, diseño contemporáneo y zonas instagrameables pensadas para ofrecer una experiencia completa. Además, cuenta con atención en salón, delivery y servicio para llevar.

Actualmente, Marabunta Anticuchería atiende en dos puntos de la capital:

Av. Horacio Urteaga 1526, Jesús María

Av. Guardia Peruana con Av. Matellini, Chorrillos

Para conocer más sobre sus novedades, los clientes pueden visitar sus redes sociales:📸 Instagram y TikTok: @marabuntaanticucheria📘 Facebook: Marabunta Anticuchería