Muchos no conocen el nivel que los vinos neozelandeses, ya que no tienen muchos años produciendo vino, pero en poco tiempo (unas cuantas decenas de años) han logrado colocar sus productos en la cabeza mundial del vino logrando excelentes productos. Quizás es el clima, o las extraordinarias condiciones de los terrenos de la zona para la vid. También podemos mencionar de un gran desarrollo agrícola e industrial, un riguroso procedimiento en la elaboración, y una buena estrategia de marketing para promocionarse. Pero sobre todo tenemos que hablar del amor y la pasión que tienen los neozelandeses por el cultivo del vino. Y en este caso, la pasión por el vino es lo que hizo que Kiwine traiga estos vinos a nuestro país. La historia de Kiwines comienza con Basil, neozelandés, quien luego de decidir quedarse a vivir en Perú se da cuenta que los vinos de su país no llegan al nuestro y empieza poco a poco a introducirlos en nuestro mercado. Comparte su aprendizaje y gustos por los vinos, y nos brinda una experiencia única con opciones galardonadas de grandes bodegas y de zonas y valles más representativos de Nueva Zelanda y del resto del mundo. Kiwine les ofrece a los amantes del vino en el Perú una amplia variedad de los vinos de clima fresco, como chardonnay, riesling, sauvignon blanc, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir y syrah.

CON BUENA COMIDA. Es importante mencionar que incluso son conscientes del medioambiente, es por ello que las bodegas con las que trabajan, han sido cuidadosamente seleccionadas y todas trabajan arduamente en la sostenibilidad, cultivando uvas y produciendo vinos de alta gama de tal manera que puedan hacerlo las generaciones venideras.

Tanto que en los últimos 50 años la progresión de la cantidad y calidad de los vinos neozelandeses no tiene precedentes y la superficie cultivada se ha triplicado y sus exportaciones se han quintuplicado. Sus vinos se pueden encontrar en los mejores restaurantes de nuestro país, como Central, Astrid y Gastón, y en este caso, hemos podido maridar algunos de ellos con los maravillosos platos del prestigioso restaurante Osaka, tan concurrido en nuestra capital.

El sommelier del restaurante Cesar Huanachi, eligió para sus dos primeros platos un Kekerengu Coast Sauvignon Blanc de Astrolabe.Y lo maridó adecuadamente con un fresco ceviche Kiiro, donde el pescado y los mariscos, así como el erizo, combinaron a la perfección con este vino fresco y con mucha personalidad.

Ubicación

Sin duda una gran opción en vinos que pueden encontrar en su página www.kiwine.pe, así como varias opciones más. Además, en Pardo y Aliaga 660 San Isidro

Teléfono: 2220405.

Los vinos neozelandeses se lucieron al lado de los maravillosos platos de Osaka.