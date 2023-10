El Gin Tonic es una bebida que ha ganado popularidad en todo el mundo, y en Perú no es la excepción. Este 19 de octubre, se celebra su día, una fecha que no podemos dejar pasar desapercibida. Britvic Perú, la marca líder en mixers premium, no sólo quiere celebrar contigo este día especial, sino también darle paso al #GinTonicWeeK en diferentes bares y restaurantes de Lima.

La bebida en cuestión tiene una historia interesante. Se dice que fue creada por soldados británicos en la India durante el siglo XIX. Para combatir la malaria, los soldados mezclaban quinina con agua y azúcar para hacerla más agradable al paladar. Luego, agregaron gin para hacerla más atractiva. Así nació esta espirituosa bebida: el gin tonic.

Hoy en día, este sofisticado y elegante trago, se ha convertido en un clásico en todo el mundo. Para celebrar este día, Jano Colcerciani, Brand Ambassador de BritviC Perú comparte contigo una receta para el perfect serve:

2 onzas de gin

Indian Tonic de BritviC

1 rodaja de limón (puedes usar cualquier cítrico)

Hielo en cubos

1 copa balón

Preparación: Llena una copa de balón con hielo. Agrega el gin y completa con Indian Tonic de BritviC. Revuelve suavemente con una cuchara de bar. Decora con una rodaja de limón.

Celebra el #GinTonicWeek, junto a BritviC, en Graffitería Bar, el día 19 de octubre a las 8:00 p.m., donde habrá sorpresas y Gin Tonics de bienvenida. Además, podrás seguir disfrutando de este cóctel, en las distintas activaciones que realizará BritviC, en Hidden Bar, Ambar Rooftop, Narcizo Bar, Pitahaya Lounge, Saha Terraza y Restaurante Plural en el hotel Pullman Miraflores.

TE PUEDE INTERESAR