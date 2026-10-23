Faltan pocos días para que la comunidad gastronómica mundial se reúna en Lima para ser parte de The 50, donde se anunciará la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. La idea era que Lima fuera sede recién en el 2028.

Y para ello, Promperú comenzó a trabajar en la postulación desde el 2025 sabiendo que este tipo de negociaciones internacionales se cierran con dos o tres años de margen.

Pero los plazos se acortaron debido a los conflictos en oriente y la ceremonia se realizará este año en nuestro país.

Los días centrales a este evento son el 2,3 y 4 de noviembre, donde habrá actividades accesibles estrictamente con invitación, y otras abiertas al público en general.

Han pasado 13 años desde que comenzó la relación entre Perú y The 50. La cocina peruana estaba en pleno despegue. Aquella época en que gente de todas partes del mundo venía a disfrutar de Mistura, la feria gastronómica más grande del mundo.

Fue ese mismo año que Lima fue elegida sede de la primera ceremonia de los Latin America ‘s 50 Best Restaurants.

El año siguiente repetimos el plato y desde entonces, el país no había vuelto a recibir un evento así.

Esta vez los mejores chefs y restaurantes del mundo llegan a un Perú diferente. Hoy tenemos dos restaurantes que han sido número 1 de The 50: Central, en 2023, y Maido, en 2025. La escena gastronómica de Lima ha crecido muchísimo, y también las del interior del país.

Con ese panorama, el Perú vuelve a estar en el centro de atención, y la expectativa es grande. Llegarán chefs y equipos de cocina, gente del sector gastronómico y de la hospitalidad, y mucha prensa extranjera: se calcula en total unas 1.500 personas, según cifras dichas por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, en conferencia de prensa. Personas que vienen a comerse el Perú, a disfrutarlo y a contárselo al mundo, como ya pasó en Nueva York, Melbourne, el País Vasco, Singapur, Amberes, Londres, Valencia, Las Vegas y Turín, donde se han celebrado estos premios antes.

ELECCIÓN. La votación de The 50 Best Restaurants 2026 sigue en manos de su Academia, formada por más de 1.100 expertos de la industria de todo el mundo, donde la mitad son mujeres y la mitad hombres, al menos un 25% de los miembros se renueva cada año y están repartidos en 28 regiones. Este año hay una novedad: para entrar en la lista, un restaurante tiene que recibir votos de personas de al menos dos países distintos. La idea, según la organización, es que el reconocimiento sea realmente global y no dependa solo del voto local.

Además, la consultora Deloitte sigue supervisando todo el proceso de forma independiente, para garantizar que la votación sea limpia. Otro cambio de este año: desde esta edición existe el premio The Best Restaurant in Latin America, que reemplaza a los antiguos Best in Destination Awards en la región. Y hay un giro curioso: los restaurantes de México ahora compiten en Latinoamérica, y ya no en Norteamérica. Por último, habrá varios premios especiales para reconocer aportes destacados en el mundo de la restauración. Algunos se anunciarán antes de la ceremonia y otros durante la gala.

Agenda

La celebración gastronómica inicia el 3 de noviembre con una conferencia de prensa oficial. Posteriormente, The 50 Best Talks, un foro de liderazgo de pensamiento, en el Auditorio NOS de la PUCP, San Isidro. El 4 de noviembre habrá una mesa redonda para medios de comunicación y un evento networking femenino. Ese mismo día, la ceremonia central The 50 Best Restaurants 2026 tiene como sede al Teatro Municipal de Lima. La transmisión en vivo será vía YouTube.

La ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026 se celebrará por primera vez en Lima.