A sus escasos 24 años, Carlos Alegre es un joven aspirante a mecánico de Madrid, España, que se convirtió en la imagen del esfuerzo y el sacrificio por un sueño al ser captado repasando sus apuntes bajo la luz de un poste de alumbrado público mientras espera por un pedido. Esta es la historia de cómo una foto viral que remeció más de una red social cambió su vida por completo.

En febrero pasado, Pedro G. Díaz compartió en el grupo Beneméritos G.C. de Facebook la instantánea del repartidor de una conocida aplicación de entregas a domicilio estudiando sentado en el suelo hasta que le llegara la alerta de que sus servicios eran requeridos y por los que recibe una remuneración de aproximadamente 4 a 5 euros (de 5 a 6 dólares al tipo de cambio).

“A las 21:00, un joven espera alguna llamada de ‘Glovo’ para entregar algún pedido a domicilio y mientras tanto, sentado en el suelo estudia a la luz de una farola. Sacó su libro y unos apuntes y estuvo estudiando casi 20 minutos hasta que le entró un pedido”, se lee en la descripción del usuario de Facebook, que rápidamente fue replicada y compartida en varias plataformas sociales.

“Mientras unos rompen escaparates, saquean tiendas y destrozan las calles en favor de un delincuente reincidente, otros buscan la forma y sacan tiempo de donde sea para labrarse un futuro prometedor. Sobra decir que mi aplauso del mes va para este joven desconocido”, agregó resaltando la dedicación del joven repartidor de Glovo que aprovecha sus ratos libres para expandir sus conocimientos.

Foto: Pedro G. Díaz / Facebook

NO SE CONSIDERA UN EJEMPLO A SEGUIR

Unos días después, el portal web Catalunya Plural ubicó al joven protagonista de la foto viral llamado Carlos Alegre y se descubrió que estudia en EMA Competición, una escuela mecánica de motos en Andalucía. Si bien aseguró que no quiere ser un ejemplo de nada y menos aun considerando la gran cantidad de jóvenes como él que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, sí compartió una reflexión.

“En este trabajo hay muchos tiempos muertos. Yo lo veo normal. Para no perder el tiempo, me gusta ir mirando los apuntes. Hay mucha gente como yo, que trabaja y ayuda en casa (…) Entre pedido y pedido, para no perder el tiempo, me voy leyendo los apuntes”, precisó sobre la imagen que lo convirtió en una celebridad en Internet y que llegó hasta su centro de estudios, donde sus profesores y compañeros se mostraron orgullosos de su pasión por la mecánica.

SU NOTABLE DEDICACIÓN FUE RECOMPENSADA

A raíz de la repercusión que causó su caso, tres empresas que prefieren permanecer en el anonimato se ofrecieron a darle una beca, pero un generoso benefactor de Alicante les ganó por puesta de mano y abonó los 3,600 euros de su último año de estudios en EMA Competición. Además, el piloto de motociclismo español Marc Márquez le extendió una invitación para asistir a un Gran Premio para conocerlo y compartir su amor por los ‘fierros’.

“Me di cuenta que el tiempo es una cosa que no se puede perder porque es lo único que tenemos. Ojalá y la gente también entendiese el valor que tiene el tiempo”, fueron las palabras que Carlos Alegre ofreció al medio Canal Sur para referirse a esta formidable experiencia con la que prácticamente se aseguró su futuro gracias a la generosidad de varios buenos samaritanos.

Y como cereza del pastel, el grupo Servihonda le ofreció a Carlos Alegre la oportunidad de sumarse a su equipo de trabajo en uno de los talleres de sus sedes en las ciudades españolas de Málaga, Fuengirola y Marbella a través de su presidente, Miguel Cabello, quien no dudó en localizarlo al sentirse identificado con su historia y hacerle llegar la propuesta laboral después de una fructífera conversación.

