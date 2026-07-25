El exministro de Agricultura, Absalón Vásquez Villanueva, sufrió una aparatosa caída antes de jurar como senador para el periodo legislativo 2026-2031.

El incidente ocurrió cuando se dirigía al estrado durante la ceremonia de instalación del Congreso bicameral y tropezó con un escalón ante la mirada de los asistentes.

Tras el incidente, varios parlamentarios acudieron a auxiliarlo y lo ayudaron a reincorporarse. Luego de recuperarse, Vásquez continuó con el acto protocolar y prestó juramento como integrante de la Cámara de Senadores.

Durante su intervención, el flamante senador realizó una extensa invocación antes de asumir el cargo y recordó al expresidente Alberto Fujimori.

“Por Dios, la patria, por mi familia, por la memoria de mis señores padres y por la memoria del mejor presidente que ha tenido el Perú, Alberto Fujimori, sí juro”, expresó.