Los actores Sally Martin y Jorgito Vargas Jr., recordados por su participación en la serie Power Rangers Ninja Storm, serán parte del Día del Cómic Festival 2026.

El evento se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia, donde los asistentes podrán participar en actividades como sesiones de fotos, firma de autógrafos y encuentros con los artistas invitados.

Las entradas para el festival están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.

Invitados vinculados al universo Power Rangers

La actriz neozelandesa Sally Martin es recordada por interpretar a Tori Hanson, conocida como la Ranger Azul del Viento en Power Rangers Ninja Storm.

Su personaje destacó por sus habilidades acuáticas y su rol dentro del equipo principal. Tras su paso por la franquicia, la actriz continuó participando en diversas producciones televisivas.

Por su parte, Jorgito Vargas Jr. dio vida a Blake Bradley, integrante de los Thunder Rangers, grupo que aportó nuevas dinámicas narrativas dentro de la serie.

El actor también ha participado en producciones como Stargate SG-1, Supernatural y Altered Carbon.

Festival reunirá cómic, anime y cultura pop

Durante cuatro días, el Día del Cómic Festival 2026 ofrecerá una programación enfocada en el mundo del cómic, anime, cine, videojuegos y entretenimiento.

Entre los invitados confirmados también figura el actor colombiano Jorge Enrique Abello, reconocido por interpretar a Don Armando en la telenovela Yo soy Betty, la fea.

Asimismo, el evento celebrará el aniversario de la película Ghostbusters, con exhibiciones temáticas y la presencia del vehículo Ecto-1, uno de los elementos más emblemáticos de la saga.

Fechas y actividades principales

El festival incluirá diversas actividades interactivas y presentaciones temáticas dirigidas a públicos de distintas edades.

Los asistentes podrán disfrutar de: