El en último episodio de su podcast, Aislinn Derbez hizo una peculiar confesión sobre la serie “De Viaje con los Derbez”, y es que la actriz reveló que la producción la obligó a fingir una discusión con Mauricio Ochmann, quien era su pareja en aquel entonces.

“La peleita esa que tuvimos en el pícnic fue fingida, hasta me decían ‘enójate más’ y yo no podía porque no soy así”, dijo Aislinn durante la conversación con su hermano José Eduardo Derbez, a quien invitó a un capítulo de “Tómate un Valemadril diario”.

Fue justamente José Eduardo Derbez quien puso el tema sobre la mesa, ya que recordó que siempre le preguntaron si la primera entrega de la serie producida por Eugenio Derbez había sido actuada en su mayoría.

Después, los hermanos Derbez también recordaron una discusión real que ocurrió durante un paseo en la montaña; sin embargo, este momento de la pareja no fue grabado para la serie “De viaje con los Derbez”.

Y es que el posterior divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fue muy conocido, pues aparentemente en la serie “De viaje con los Derbez” se evidenciaban sus problemas durante la convivencia. Sin embargo, según explicó la actriz en enero de este año, el motivo de su separación fue “la incompatibilidad de ideas”. Actualmente ambos mantienen una buena relación por el bienestar de su hija Kailani.

Por otro lado, los hermanos Aislinn y José Eduardo también hablaron sobre los motivos que los llevaron a distanciarse hace algunos años pese a tener muchas cosas en común. “Somos súper distintos. A mí las cosas espirituales me encantan, voy a terapia y todo eso, y tú eres completamente al revés, tú eres de fiesta, de ped*, de reunión”, explicó Aislinn.

“Eres muy social y yo cero social, soy súper hermética, nunca salgo a ningún lado, no voy a fiestas, no voy a ningún lado. En eso nos empezamos a separar muchísimo”, añadió la hija mayor de Eugenio Derbez.

