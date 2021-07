Un albañil hizo noticia en las redes sociales luego de protagonizar un tierno momento que fue grabado por uno de sus compañeros. Él le pidió la mano a su pareja a pesar de la compleja situación que atraviesa.

Uno de sus colegas decidió ayudarlo y captar el instante mágico. En el video se puede escuchar y ver el momento previo a la pedida de mano. “Mi amigo me hizo una petición: me quiero casar, pero no tengo dinero para hacerlo”, dijo su compañero.

Para el romántico pedido, este amigo también estuvo al tanto de los mariachis y flores para que todo salga perfecto. Incluso llevó a la prometida a la obra en la que laboraba y así todo quede listo.

También recordó en el video que hizo todas las gestiones en forma de agradecimiento porque el albañil lo ayudó cuando pasaba apuros económicos.

En las imágenes se observa como el albañil se emociona hasta las lágrimas y se arrodilla para abrir una cajita en la que se encontraba el anillo de compromiso.

Finalmente y tal como se esperaba, la novia le aceptó la pedida de mano y abrazó y besó al albañil, sellando así un momento que nunca olvidarán.