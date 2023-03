La Asociación Casa Ronald McDonald de Perú es una organización sin fines de lucro que forma parte de la organización internacional Ronald McDonald House Charities. Su misión es implementar programas que acogen y protegen integralmente a niños, niñas y adolescentes de diversas partes del país, que atraviesan tratamientos médicos por enfermedades complejas, siempre bajo el enfoque del cuidado centrado en la familia.

Una Casa Ronald es un “hogar lejos del hogar” para familias que viajan desde el interior del país a la ciudad de Lima con el fin que su menor hijo/a reciba el tratamiento médico que requiere por alguna enfermedad compleja como cáncer, cardiopatías, etc . La Asociación Casa Ronald McDonald trabaja de la mano de dos grandes aliados Institucionales como son el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y el Hospital Edgardo Rebagliati de ESSALUD.

Actualmente también contamos con la Sala de uso diurno Rebagliati la cual es un espacio donde las familias que se encuentran en el Hospital pueden encontrar un espacio para descansar, tomar una ducha, lavar su ropa, conectarse a internet y comer una comida caliente. Este programa abrió sus puertas en octubre del 2022 y su proyección es de atender a más de 7200 usuarios al año.

Aurora es una de las madres de familia hospedada en la Casa Ronald McDonald y ella nos cuenta su testimonio de lo que es vivir la experiencia aquí.

Ella viene de la ciudad de Arequipa y vino con mucho temor porque no tenía donde quedarse, no tenía una familia que le brindara el espacio físico para poder hospedarse. Una vez que conversó con el personal de la Casa Ronald McDonald del tratamiento de su niño sintió que estaba en un lugar de contención en donde la recibieron con tanta amabilidad que se sintió reconfortada

Una vez que llegó aquí, iniciaron los estudios del tratamiento médico de su niño, al mes tuvo que venir su papá para ver si podría ser donante, sin embargo, no eran compatibles, ahí se sintió muy triste y con temor ya que tenía complicaciones con sus riñones

“Aquí siempre me han dado mucho apoyo y conocí a otras mamás en la misma situación, las cuales me brindaron soporte, teníamos que esperar al donante y la espera se hizo larga. Pero muy cerca de mi cumpleaños me confirmaron que había llegado el donante ideal, era una operación de 22 horas y gracias a Dios salió bien.

Durante ese tiempo a veces venía a la casita y a veces no, la srta Natalie me prestó su hombro para llorar y me dieron la fuerza para seguir adelante e hice uso de la sala de uso diurno durante esa temporada y solo así pude seguir adelante y esperar a que él pueda evolucionar.

Venir aquí a la casita no es solo tener un lugar donde descansar es la seguridad de tener un hogar donde no solo te dan alimentos para el cuerpo sino el mejor alimento para el alma llamado amor. Después de 9 meses que mi hijo estuvo hospitalizado, mis otros hijos vinieron a la casita a visitarlo y casi después de 1 año volvimos a reencontrarnos.

Estoy muy agradecida con todos los que hacen posible esto porque siempre han estado ahí para mí, ya que si mi esposo hubiese dejado de trabajar mi niño podría haber perdido el seguro médico de Essalud.

Agradezco a Dios por que ponga a personas tan maravillosas como las que están aquí. Actualmente el Perú está pasando por una situación bastante compleja ya que debido a las intensas lluvias ocasionadas por el ciclón Yaku muchas familias no cuentan con un lugar donde vivir. Es ahí donde la Casa Ronald Mc Donald realiza esta recolección para poder seguir brindando “un hogar lejos del hogar”.

Todo lo recolectado al 31 de marzo a través de nuestras cuentas será direccionado a poder brindar soporte a este grupo de familias las cuales están teniendo dificultades para que sus niños y niñas no dejen sus tratamientos médicos por falta de presupuesto de traslados y hospedaje.

¿Cómo ayudar?

Formas de donar:

1) Cta. corriente en S/ BCP: 194 2341754 0 79

2) CCI: 00 219 4002341754079 98

3) Número Yape: 997 183 536

Contacto: Fosch.rojas@casaronald.org.pe

Teléfono :966790461

