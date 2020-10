Durante el lanzamiento de su precandidatura a la Presidencia de la República por Acción Popular en San Martín de Porres, Alfredo Barnechea hizo lo que para muchos terminó por dejarlo relegado en las elecciones generales del 2016.

El periodista se atrevió a comer pan con chicharrón luego de que algunos integrantes de su partido se lo pidiesen. Una vendedora ambulante aprovechó la situación y le entregó el producto.

Esto sucedió luego de que Barnechea negase previamente realizar dicho acto, aduciendo que la mascarilla le impediría probar del platillo. Además, se refirió al hecho suscitado en la campaña del 2016.

La insistencia pudo más. Barnechea probando el pan con chicharrón de una vendedora ambulante. Foto: Catia Gutiérrez

“Lamentablemente no puedo quitarme la mascarilla, pero voy a hacer una confesión. En la campaña me comí miles de chicharrones. Ese día que no comí estaba mal del estómago y esa fue una campaña hecha por todo el establecimiento económico”, sostuvo a Canal N.

Para el militante de Acción Popular, algunos sectores buscaban que las elecciones generales pasadas tuvieran como protagonistas a Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. “Ya vimos lo que hicieron con el país”, comentó.

El “Partido de la lampa" tendrá que elegir entre cuatro precandidatos con miras a las Elecciones Generales de abril del 2021.