La capital de los Países Bajos, Ámsterdam, es una ciudad ideal para recorridos cortos. Su tamaño compacto, excelente conectividad y riqueza cultural permiten disfrutar de lo esencial incluso en solo 24 horas.

Pensando en viajeros con escalas prolongadas o visitas breves, la aerolínea neerlandesa KLM propone una guía práctica para descubrir lo imprescindible en un día.

Recorrer los canales históricos: La mejor forma de comenzar la jornada es pasear por los canales declarados Patrimonio de la Humanidad. Caminar por barrios como Jordaan o Nine Streets permite descubrir cafés acogedores, tiendas independientes y la arquitectura más representativa de la ciudad. Es un plan ideal para la mañana, cuando la luz realza las fachadas inclinadas y el ritmo aún es tranquilo. Visitar un museo imprescindible: A partir de las 11:00 a. m., una parada cultural es casi obligatoria. El Rijksmuseum ofrece una visión completa del arte neerlandés, mientras que el Museo Van Gogh permite sumergirse en la obra del célebre pintor. Ambos museos se encuentran en Museumplein y cuentan con recorridos organizados que optimizan el tiempo. Almorzar en un mercado local: Para el almuerzo, Foodhallen es una opción moderna y práctica. Allí se puede probar desde clásicos neerlandeses como bitterballen hasta propuestas internacionales, todo en un solo espacio. Además, es un buen punto para adquirir pequeños recuerdos gastronómicos. Relajarse en Vondelpark: Por la tarde, una pausa en el Vondelpark permite disfrutar del ambiente local. El parque es perfecto para caminar, observar a los ciclistas y relajarse antes de continuar el recorrido. Ver la ciudad desde el agua al atardecer: Al caer la tarde, un paseo en barco por los canales ofrece una perspectiva distinta de la ciudad. Alrededor de las 6:30 p. m., cuando las luces comienzan a encenderse, el recorrido permite apreciar puentes y edificios históricos desde el agua en un ambiente más íntimo.

Cómo llegar desde Perú

Con vuelos directos de KLM que conectan Lima con Ámsterdam en aproximadamente 12 horas, los viajeros arriban al Aeropuerto de Schiphol, uno de los principales hubs europeos.

Además, hasta el 23 de febrero se encuentra vigente un 10% de descuento en vuelos desde Perú utilizando el código KLTRAVEL26.